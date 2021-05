Ni colorados se ponen: estos signos no cumplen sus promesas

No cumplir con una promesa es algo que le quita el sueño a más de uno, pero hay personas a las que le da exactamente lo mismo.

A continuación te contamos cuáles son los signos que se destacan por no cumplir con la palabra empeñada.

Escorpio

Los escorpianos suelen esquivar todo tipo de responsabilidades, incluso lo que prometen. Pero van más allá de eso y siempre niegan lo que anteriormente dijeron, por lo tanto no reconocen ni siquiera lo que prometieron.

Esto ocurre con parejas y amigos, generalmente con la gente a quienes más aprecian, así que para ser amigo de ellos hay que confiar... sin pedirles nada a cambio.

Aries

Las personas de Aries, más que incumplidores son olvidadizos, ya que es el signo más despistado de todo el horóscopo. Se olvidan rápidamente de todo lo que dicen y, por ende, también de lo que prometen.

Por eso son personas difíciles como parejas y generan algunos conflictos justamente porque no cumplen sus promesas.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de cáncer no tienen intenciones de cumplir lo que prometen así que, para no desilusionarse es preferible no creer sus promesas.

Pero no mienten por placer, sino que lo que pretenden es evitar las confrontaciones. Prefieren directamente no decir la verdad para no tener que discutir.