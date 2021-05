El radical cambio de look de Kim Kardashian: mirá cómo está

Kim Kardashian ha demostrado que tiene una habilidad sorprendente para cambiar de imagen en pocas horas. En los últimos días, la empresaria compartió en sus historias imágenes del proceso de decoloración que se realizó en sus cejas, dando a entender que un cambio se aproximaba.

"Es realmente lindo, chicos, mis cejas decoloradas", dijo en el video. "Me gusta. ¡No puedo esperar a mostrarles el look final!", aseguró, despertando la locura de sus millones de seguidores.

Tiempo más tarde y con un look final, la líder del clan más mediático hizo su aparición con una imagen long bob con mucho movimiento, la melena de un rubio dorado que le daba un look con aires del Hollywood de los "años dorados". Basándonos en su primera historia, la transformación fue algún tipo de filtro o photoshop.

Kris, Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie… Nadie duda ya que esos nombres, y sus renovados usos de la icónica K, llegaron para cambiar la televisión y, un poquito, la fama.

El clan Kardashian, encabezado por mamá Kris y sus hijas (aunque también está el hijo Rob y varios de sus yernos) irrumpió en la pantalla chica allá por 2007 en la pantalla de E!, su “casa” natural durante exactas 20 temporadas.

Mejor dicho, ese número se cumplirá el próximo martes 27 de abril a las 22 cuando se estrene por allí la temporada número 20 (¡y la última!) del reality Keeping up with the Kardashians.

Al igual que en la temporada anterior, la pandemia de covid-19 será el telón de fondo de esta etapa final y mucho más “casera” que las anteriores.

¿Habrá sorpresas? Claro que sí. Y entre las que ya podemos contar se cuentan un compromiso (sí, Scott Disick se lanzará finalmente con una propuesta de matrimonio a Kourtney) y la búsqueda de un nuevo bebé para Khloé. ¿Será verdad nomás que el adiós contará con la presencia de Caitlyn Jenner…? Por ahora ese secreto permanece guardado bajo siete llaves…

Sí podemos decir que serán tan solo siete episodios cuyo último tiene un título por bien elocuente: The end of an era.

¿Y después del reality, qué?, ¿la nada? En absoluto, al igual que Las Kardashian aprendieron a manejar y revolucionar el lenguaje televisivo, también lo están haciendo con el de las redes sociales, en especial Instagram y Tik-Tok, plataformas que hace rato demuestran que hay glamour con forma de K para rato…