Drogas, alcohol y la muerte de Diana: el duro relato del príncipe Enrique contra la realeza

En un documental el príncipe Enrique volvió a criticar a la familia real británica, acusándola, entre otras cosas, de "negligencia" cuando su esposa Meghan Markle pretendía quitarse la vida.

El testimonio se emitió en la serie 'The Me You Can't See', lanzada el pasado viernes por AppleTV. En la misma afirmó que cuando vivían en Londres, él y su esposa se sentían abandonados por la familia real, y que esa fue una de las "mayores razones" que los llevó a tomar la decisión de mudarse a EE.UU.

"Pensé que mi familia ayudaría, pero ante cada pregunta, solicitud o advertencia solo recibía un silencio y negligencia total. Pasamos 4 años intentando que funcionara e hicimos todo lo que pudimos para quedarnos allí", reveló el príncipe Enrique. Señaló que tenía la sensación "de estar atrapado dentro de la familia" real, a la que acusó de haber difamado a Meghan.

También reveló que consumía alcohol y drogas para sobrellevar la muerte de su madre, en un intento por "enmascarar" sus emociones. El trauma por la pérdida de la princesa Diana, quien falleció en 1997 en un accidente automovilístico en París, le provocó ansiedad y ataques de pánico severos entre los 28 y 32 años de edad.

Por último, criticó a su padre, el príncipe Carlos de Gales, por "no hacer las cosas bien" para sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, cuando eran niños. Recordó que en una ocasión su padre les dijo que sufrirían los mismos problemas que él había padecido. "Solo porque hayas sufrido, eso no significa que tus hijos tengan que sufrir. Debería ser todo lo contrario. Si sufrió, haga todo lo posible para asegurarse de que, independientemente de las experiencias negativas que haya tenido, pueda corregirlas para sus hijos'', afirmó el duque de Sussex, quien dijo que estaba decidido a "romper el ciclo".

