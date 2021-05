La 'afortunada' con mayor mala suerte: ganó 26 millones de dólares, pero no los pudo cobrar porque...

Una mujer rozó la mayor fortuna que haya soñado, pero por un descuido nunca llegó a disfrutarla.

Ocurrió en California, Estados Unidos, donde una señora ganó 26 millones de dólares en la lotería y cuando llegó el momento se presentar el boleto ganador se armó el problema.

La ganadora descubrió en que tal ticket era es papel destrozado que había sacado del interior del lavarropas unos días antes.

Igualmente, la señora acudió al lugar dónde había adquirido el boleto, pero el dueño del lugar le indicó que no podía hacer nada sino lo tenía en buen estado.

La mujer de unos 40 años, fue filmada por las cámaras del local cuando ingresaba para comprar el boleto. Las grabaciones ya se encuentran en poder de los funcionarios de la Lotería de esta ciudad llamada SuperLotto Plus, quienes sostuvieron que el video no sería suficiente para determinar si el billete ganador fue comprado por ella o no.