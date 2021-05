Imágenes sensibles: así capturaron a una mujer `zombie´ que caminaba por las calles

Un video estremecedor y original de "la mujer Zombie" que caminaba por las calles de Seattle salió en a la luz en las ultimas horas y luego fue eliminado por los usuarios, pero quedaron registros.

Fue tanta la repercusión del mismo que las demás redes lo publicaron y conmocionó al mundo. Hoy los usuarios quieren terminar con la incertidumbre y son varias las teorías sobre quién era esa mujer, porqué caminaba por la calle en tan mal estado y de esa forma y qué tipo de ayuda se le puede dar además de la protección policial que se ve reflejada.

Algunos pensaron que se trataba de la filmación de una película en incógnita, ya que era muy tétrico para ser real. En la grabación se ve a la mujer rengueando a los gritos, con el rostro desfigurado, sangre por doquier, poco pelo en su cabeza y con la ropa toda destruida.

En otra filmación se ve cómo la Policía de Seattle se acercó a la mujer para ayudarla, y esta respondió: "No me lleven al Hospital, y tampoco a mi bebé". Por lo último, no vieron ningún bebé cerca ni con ella, por lo que comenzó la investigación por la causa.

Las teorías sobre la mujer Zombie se viralizaron y cada usuario optó por inclinarse a una diferente, todas ellas muy disparatas. La mayoría consideran que en realidad podría tratarse de una persona que por años ha sido adicta a la metanfetamina, pero uno de los comentarios está quien afirma que en dicha ciudad existen personas con problemas para atenderse por enfermedades mentales, cuestiones de vivienda e incluso adicciones.

Ripped from TikTok btw pic.twitter.com/kt7ZWa2Sa1 — DARE Lion IV: Cumman Chronicles (@yallletmedownv4) May 7, 2021

Uno de los comentarios en particular asegura que podría tratarse de una mujer que se escapó del psiquiátrico. Por otra parte, otros establecieron que la mujer pudo haber permanecido privada de su libertad por mucho tiempo, o sufrido algún tipo de violencia doméstica y de género.

heres another video of her pic.twitter.com/LjSGSlc300 — uD83CuDF15ResinosauD83CuDF11 (@herbalistgf) May 7, 2021

Las autoridades locales han mantenido total discreción al respecto y la ayuda a la "Zombie" correrá por parte de ellos.

Las imágenes de su detención o ayuda por parte de la policía no son aptas para personas sensibles, ya que lo crudo de la situación es realmente terrorífico.

Fuente: Con información de Crónica y Twitter.