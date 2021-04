¡Sorpresa! Conocé a la chimentera que se puede quedar con la presidencia de Chile

La política chilena, muy convulsionada en los últimos tiempos con las revueltas populares contra el gobierno de Sebastián Piñera no sólo se espeja en el hundimiento de la imagen del actual presidente, sino que se presta para el surgimiento de figuras que amenazan con cambiar el mapa electoral del vecino país.

En una encuesta de opinión reciente, midiendo la imagen de los políticos chilenos, apareció al frente Pamela Jiles.

Pamela Jiles es una periodista y escritora chilena. Su carrera profesional se ha desarrollado desde el periodismo chimentero, hasta el periodismo de investigación en televisión.

Los amores de Pamela

Pero no sólo la pericia en el oficio la ha convertido en un personaje de los medios trasandinos. Jiles, de 60 años y una figura muy atractiva, estuvo envuelta en un escandalete cuando se la relacionó sentimentalmente, o al menos era su intención, con el ex número 1 del tenis mundial, Marcelo Ríos.

El problema, para nada menor, es que Marcelo Ríos en ese momento era menor de edad, y en medios declaró, recientemente, que la periodista "quiso violarlo".

Según el deportista, al terminar una entrevista la mujer le dijo: "ahora te sacas la ropa y terminamos la nota en la tina". Sorprendido, Ríos, que en ese momento tenía 14 años, se lo habría contado a los padres, que echaron a Jiles de la casa.

Ante el estupor de quienes lo reporteaban, Ríos insistió: "Entienden, me quería violar, huevón".

Momentos después el deportista rectificó la frase y declaro: "Sonó fuerte. No lo debí haber dicho".

Jiles le pidió también una retractación y lo amenazó con una demanda.

Un rumor que también corrió a toda velocidad durante mucho tiempo fue su relación sentimental, breve pero intensa, con el escritor Gabriel García Márquez. ella misma lo cuenta en una entrevista a propósito de su libro "Maldita Farándula".

“Septiembre del año 85, plena dictadura. Fui a Cuba. La noche antes me robaron la grabadora, pero el Nobel me propuso que hiciera la entrevista así, sin grabar, porque la memoria funciona mejor, dijo. Me recibió en su casa, lo entrevisté durante varias horas, él hizo unos dibujos preciosos mientras conversábamos, me preparó jugo de guayaba y revisamos su primer computador, en el que estaba escribiendo El amor en los tiempos de cólera . Al día siguiente tuvo la gentileza de invitarme a que compráramos una grabadora nueva, que no era fácil conseguir en La Habana. Llegó en mameluco al hotel y salimos a recorrer la ciudad a pie, muertos de la risa, conversando de amigos comunes, de planes literarios, de lo absolutamente hermoso que es el Malecón al atardecer. Al regreso lo reconoció una tropa de turistas que se le abalanzaron encima. Él gritaba: ¡Ella es más famosa, es una estrella de cine sueca! Y tuve que firmar como treinta autógrafos”. Y añade: “El más grande de las letras en el mundo me regaló una clase magistral de periodismo y un recuerdo imborrable que me marcó para siempre”.

El periodista que la entrevistó inmediatamente fue al punto: "¿Qué hay de cierto en el rumor sobre una relación carnal con García Márquez, Pamela?".

Y ella, sin responder, agrandó su imagen de femme fatal que, según dicen, niega en público pero de la que se enorgullece en privado: "También se dice que entre mis numerosos amantes se cuentan un ex comandante en jefe, dos ex ministros, tres miembros del actual gabinete, cinco jefes de partidos, un alcalde, un altísimo líder de la revolución cubana y un ejecutivo de la BBC. Mao y Mandela se me escaparon por un pelo".

Pamela y la política

Pero volviendo a la política, Jiles sorprendió ubicándose al frente en este sondeo realizado por la encuestadora Centro de Estudios Públicos (CEP) del mes de abril.

La periodista milita en el partido humanista y es ubicada a la izquierda del espectro político. Desde 2018 es diputada de la República de Chile por el Distrito N° 12, que representa a La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Además anunció que se lanzará a la candidatura presidencial de su país en las elecciones del 21 de noviembre de este año.

Según el sondeo, la imagen positiva de Jiles es del 54%, y la negativa del 28%, marcando un diferencial a favor enorme.

En el mismo trabajo, al actual presidente Sebastián Piñera, en las antípodas estadísticas, cierra la tabla con una imagen positiva de sólo el 11%, y una escandalosa reprobación del 70%.

El secreto de Pamela

¿Cómo hizo Jiles para, en poco tiempo, alterar el mapa político chileno y colocarse como una candidata a la presidencia con chances serias, de mantenerse en este nivel de aprobación?

Chile tiene un sistema de jubilaciones similar al que instaló el menemismo en Argentina, con las AFJP, pero más brutal: allí la jubilación privada es obligatoria, sin la chance argentina de mantenerse en el sistema de reparto del Estado.

El pingüe negocio para los privados dueños de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensión) es total, y en tiempos de crisis, el Congreso votó porque los aportantes puedan realizar dos extracciones, del 10% cada una, de sus propios fondos.

Esto alarmó a las empresas que vieron sus fondos menguados notablemente, con un agravante: no siempre estaba el dinero, colocado, en general, en lo que denominamos “la timba financiera”.

Luego el Congreso votó una tercera extracción, que el presidente Piñera piensa en vetar. Ahí apareció Jiles, poniéndose al frente del reclamo popular, y ofreciendo incluso su anunciada candidatura presidencial a cambio de que la tercera extracción sea aprobada.

Esta actitud de Jiles le valió un amplio apoyo de los sectores populares, como se ve en el desagregado del relevamiento.

Jiles logra un 70% de valoración positiva entre quienes tiene una educación media incompleta y un 34% entre quienes cuentan con educación superior. Claramente son los sectores más postergados los que la sostienen.

En cuanto a las edades, logra un fuerte sustento en los más jóvenes. “Entre quienes tienen 55 y más, tiene un 47% de evaluación positiva, mientras que entre quienes tienen entre 24 y 34 años hay un 61% de evaluación positiva”, explicaron desde el CEP.

El sueño presidencial de Pamela

¿Cuánto representa en votos esta imagen? Desde la consultora le bajaron un poco la espuma al entusiasmo de los seguidores de Jiles. “Valoración positiva no significa que se traduce necesariamente en intención de voto. En segundo lugar, falta bastante todavía de la carrera presidencial, estamos recién en abril. Si algo hemos visto en política es que las cosas pueden cambiar relativamente rápido”, señalaron.

“Las presidenciales todavía están abiertas y no hay ningún candidato que se perfile como el único ganador o ganadora. Falta todavía mucho tiempo, falta todavía una elección importante en dos semanas más, que va a entregar bastante información sobre las preferencias de la ciudadanía”, apuntaron, en referencia a los comicios del 15 y 16 de mayo, donde se elegirán concejales, alcaldes, convencionales y gobernadores regionales (hoy intendentes).