En Uruguay expulsaron a un argentino por organizar una fiesta clandestina

En la noche del pasado viernes 19, la policía uruguaya desarticuló una fiesta clandestina organizada por un argentino y ubicada en Sauce de Portezuelo, del departamento de Maldonado y cercano a Punta del Este.

Según pudieron informar las fuentes que investigaron el hecho, fueron alrededor de 560 las personas que asistieron a la fiesta avisadas por una promoción realizada a través de las redes sociales y al organizador, identificado como Adriano Sessa, se le decidió cancelar la residencia en el país.

La orden fue expedida por Ministerio del Interior local y, por ello, Sessa será expulsado de Uruguay por haber organizado esta fiesta clandestinada, violando las normas que prohíben realizar aglomeraciones para evitar la propagación del COVID-19.

"Desmiento categóricamente que se cobró cualquier tipo de entrada. Acá no se cobró entrada a nadie, acá no se vendía alcohol a nadie. Esto no era una fiesta organizada clandestina sino que fue una reunión en la que se pasó la ubicación del lugar y bueno, terminó cayendo gente por cualquier lado", fueron las declaraciones de Sessa, desmintiendo que la fiesta fue con fines lucrativos.