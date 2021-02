Trucazo para 'netflixteros': cómo ver las series que la plataforma no muestra

¿Le estás sacando el máximo provecho a tu cuenta de Netflix? El gigante de los contenidos audiovisuales On Demand ofrece muchos más beneficios de los que tenemos a simple vista. Por eso, mediante una serie de notas iremos revelando algunos de ellos. Guarda este contenido y a disfrutalos.

En esta oportunidad vamos a hablarte sobre las categorías secretas de la plataforma. Netflix tiene un número no revelado pero realmente increíble de títulos para consumir, pero no exhibe todos en su página principal. Para llegar a ellos hay un truco, mediante códigos secretos, aunque ya no tan secretos porque aquí te los contaremos.

En la plataforma hay subcategorías, además de las clásicas como "comedias", "acción", "románticas", etc. Para llegar a cada una de ellas: en primer lugar poné la URL www.netflix.com/browse/genre/XXXX en la barra de direcciones de tu navegador. Te aparecerá una pantalla que dice: "¿Te perdiste?". Pero no, vas por buen camino.

Hecho eso, el segundo paso es suplantar las XXXX por los códigos que te detallaremos, cada uno te llevará a una subcategoría con más títulos. Ten en cuenta que algunos pueden estar vacíos o que la cantidad de propuestas puede variar, porque Netflix ofrece diferentes contenidos para cada país y los códigos son universales.

El código para Películas infantiles y familiares es el 783 y dentro de este, a su vez, para acceder a las subcategorías debes colocar:

Películas para 0-2 años: 6796

Películas para 2-4 años: 6218

Películas para 5-7 años: 5455

Películas para 8-10 años: 561

Películas para 11-12 años: 6962

Educativas para niños: 10659

Disney: 67673

Películas basadas en libros infantiles: 10056

Largometrajes familiares: 51056

Dibujos animados de TV: 11177

TV infantil: 27346

Música infantil: 52843

Historias de animales: 5507

El código para Acción y aventura es el 1365 y dentro de este, a su vez, para acceder a las subcategorías debes colocar:

Clásicos de acción y aventuras: 46576

Comedias de acción: 43040

Thrillers de acción: 43048

Aventuras: 7442

Películas sobre cómics y superhéroes: 10118

Acción y aventuras bélicas: 2125

Películas del Oeste: 7700

Películas asiáticas de acción: 77232

Acción y aventuras de espías: 10702

Policiacas de acción y aventuras: 9584

Películas extranjeras de acción: 11828

Películas de artes marciales: 8985

El código para Animé es el 7424 y dentro de este, a su vez, para acceder a las subcategorías debes colocar:

Animación para adultos: 11881

Animes de acción: 2653

Animes de comedia: 9302

Animes de drama: 452

Largometrajes de anime: 3063

Anime de ciencia ficción: 2729

Animes de terror: 10695

Anime de fantasía: 11146

Series de anime: 6721

El código para Comedias es el 6548 y dentro de este, a su vez, para acceder a las subcategorías debes colocar:

Comedias de humor negro: 869

Comedias extranjeras: 4426

Comedias nocturnas: 1402

Falsos documentales: 26

Comedias políticas: 2700

Comedias de enredo 9702

Comedias de deportes: 5286

Monólogos de humoristas: 11559

Comedias juveniles: 3519

Parodias: 4922

Comedias románticas: 5475

Comedias de payasadas: 10256

El código para Películas clásicas es el 31574 y dentro de este, a su vez, para acceder a las subcategorías debes colocar:

Comedias clásicas: 31694

Dramas clásicos: 29809

Ciencia ficción y fantásticas clásicas: 47147

Thrillers clásicos: 46588

Cine negro: 7687

Películas clásicas de guerra: 48744

Epopeyas: 52858

Películas clásicas extranjeras: 32473

Películas mudas: 53310

Películas del Oeste clásicas: 47465

¿Sorprendido? Hay centenas de códigos más, que vamos a irte develando a lo largo de más notas, para seguir disfrutando a pleno el contenido audiovisual de Netflix.