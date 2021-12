Imagen escalofriante: fue al médico porque le dolía la nariz... ¡y le había crecido un diente!

En Nueva York, un hombre de 38 años se volvió protagonista de una historia más que particular, luego de que descubriera el motivo por el que tenía tremendos problemas respiratorios que le duraron varios años: un diente había crecido en su nariz.

El caso se dio a conocer por medio de un estudio que publicó en los últimos días la revista The New England Journal of Medicine. Todo comenzó cuando el hombre visitó a un otorrinolaringólogo por sus síntomas tan persistentes, sobre todo la dificultad para poder respirar por medio de la fosa nasal derecha.

Aunque no tenía antecedentes de traumatismos faciales o anomalías craneales, un examen físico le detectó una desviación y una perforación en el tabique nasal (cartílago que separa ambas fosas) y una obstrucción ósea, que parecían ser los culpables de sus problemas. Cuando los médicos indagaron un poco más e introdujeron una cámara descubrieron una "masa blanca, dura, no dolorosa", visible sobre la superficie de la base de la fosa nasal. Finalmente, una tomografía computarizada confirmó que se trataba de un diente que había crecido fuera de sitio.

Para poder retirarlo, los médicos optaron por una simple extracción mediante cirugía. Cuando sacaron el diente, confirmaron su tamaño: 14 milímetros de largo.

(Fuente: Telefe Noticias)