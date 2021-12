WhatsApp plus: que hay detrás de la App que es furor

Cada vez son más las personas que se suman a la idea de cambiar WhatsApp por WhatsApp Plus, cuya versión APK 18.40.0 ya disponible.

WhatsApp Plus permite un enorme abanico de personalización: más emojis, fondos, menús, nuevas opciones de llamadas y videollamadas. Otra característica sobresaliente de la app es una mayor capacidad de enviar archivos (hasta de 50 MB) y sin reducir la calidad de la foto, tal como ocurre en WhatsApp (16MB).

Tené cuidado: los peligrosos motivos por los que no hay que instalar esta versión de WhatsApp

Por otra parte, WhatsApp advirtió en más de una oportunidad del riesgo que corre la cuenta de un usuario que utiliza una versión no admitida: "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada. (...) Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", dice el comunicado de la compañía.