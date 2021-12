Cosa de locos: se fue a vacunar y descubrieron algo increíble en el brazo

Un italiano enfrenta cargos por fraude luego de presentarse a su turno de vacunación contra el COVID-19 con un brazo falso. El “pase de salud”, obligatorio para determinadas actividades sociales, culturales y deportivas en el país, desafía a los antivacunas.

El insólito hecho ocurrió en Biella, una ciudad de la región del norte de Piamonte, a una semana de que Italia anunciara medidas más restrictivas para controlar la “pandemia de los no vacunados”.

Tan decidido estaba el ciudadano antivacunas, que pudo haber pagado cientos de euros por la prótesis de silicona de un brazo falso para conseguir el "pase de salud".

El trabajador de salud no notó nada extraño al principio, ya que la silicona se parecía a la piel. Pero después de mirar más de cerca y tocar el brazo, el profesional le pidió al hombre que se quitara la camisa.

El hombre, que no ha sido identificado, trató de persuadirlo para que no informe a las autoridades.

“Me sentí ofendido como profesional”, dijo Filippa Bua a La Repubblica.

El color del brazo me hizo sospechar y le pedí al hombre que descubriera el resto de su brazo izquierdo. Estaba bien hecho, pero no era del mismo color

Además, le dijo al medio La Stampa que no podía ver las venas del hombre: “Al principio pensé que me había equivocado, que no era un paciente con un brazo falso”.

Todavía no está claro si llevaba un brazo falso completo o algún tipo de capa de silicona sobre su piel. Lo cierto es que ahora deberá enfrentar a la justicia por fraude.

En un artículo de La Repubblica se sugiere que el caso podría no haber sido único, ya que se encontraron artículos de venta en internet de traJes de medio cuerpo hechos en silicona.

El consejero regional de salud, Luigi Icardi, dijo que el hecho “rozaría lo ridículo” si no fuera “por el hecho de que estamos hablando de un gesto de enorme gravedad”.

El "pase de salud” requiere que las personas demuestren que están vacunadas o se han recuperado de COVID-19 para acceder a cines, teatros, gimnasios, discotecas y estadios, así como a ser atendidos en interiores en bares y restaurantes.