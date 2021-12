Signo por signo: se va el 2021 y te contamos cómo pasar los últimos días

Sin dudas, este 2021 fue un año muy complicado para todos y estamos a punto de terminarlo. Muchos rieron, lloraron, amaron, y hasta tuvieron que despedirse de algún ser querido. Por eso te contamos acá, signo por signo, cómo tenés que explotar al máximo estos días que quedan.

Aries

Tuviste oportunidades que nunca imaginaste. Sin embargo, tus amistades también quedaron expuestas, no todos lo que decían amarte lo demostraron, al contrario, minimizaron tus sueños. Aún te quedan días para brillar, es posible que te sientas un tanto nostálgico y desganado, pero no dejes que la oscuridad de otros te apague. Se vienen días en los que es importante que enfoques tu energía en lo material, lo que esperas del siguiente año y la manera en que vas a invertir.

Tauro

Un año estresante. Muchas veces te sentiste decaído, como si estuvieras desafiando algo imposible y en algunas áreas luchaste contra la escasez. Por fortuna, se viene un año muy prometedor, ahora más que nunca tu crecimiento será imparable, pero es importante que sueltes todo eso que no te deja avanzar. Aprovecha estos días para soltar los fantasmas del pasado, necesitas limpiar tu energía para atraer lo que en verdad te mereces. Termina el año planeando.

Géminis

Un año con mucho cambio. El crecimiento estuvo latente en todas las áreas de tu vida y eso mejoró mucho tu relación con los demás. Desde luego, hubo cosas que te tomaron por sorpresa y fue casi imposible que tus emociones no se desbordaran. Es posible que te hayas sentido inseguro. La mejor manera de cerrar el año es con el optimismo por delante, el pasado pisado, te esperan muchas cosas buenas, no permitas que nada te amargue el momento.

Cáncer

Darle vuelta a la página no fue tan complicado como cambiar tu manera de comportarte en muchas situaciones. Es evidente que te rompiste muchas veces, pero entendiste que las personas que estuvieron ahí para levantarte difícilmente se marcharán de tu vida. Cierra el 2021 agradeciendo, si volteas al cielo y te quedas con todo lo bonito que viviste estos meses, vendrán cosas mejores. Haz que tu energía se mantenga saludable para iniciar el año con el pie derecho. Suelta rencores con amistades y amores.

Leo

El 2021 te enseñó a valorar tu salud mental y emocional, de una manera muy intensa y lo agradeces de corazón, porque tu perspectiva cambió por completo. Viviste momentos en los que tuviste que guardarte el llanto para no preocupar a otros y te dejaste en último lugar. Además, los cambios fueron muy significativos en tus relaciones. Cierra el año con esperanza, sin malos entendidos y enfocado a tus logros. Se vale que reconozcas cada una de tus metas cumplidas.

Virgo

El estrés no te tuvo piedad, cuando no era una cosa era la otra, el chiste es que tus pensamientos no pararon y eso te hizo sentir muy inseguro. La buena noticia es que la pesadilla terminó, el 2021 se marcha y los últimos días son esenciales para respirar profundo, encontrarte contigo mismo y hacer realmente lo que te llena de calma. Quédate con todo aquello que te hizo latir el corazón y te llenó de buena vibra. Suelta la negatividad, porque te esperan muchas cosas buenas.

Libra

El 2021, te dejó muy claro que lo que menos puedes hacer es planear, porque todo se te puede derrumbar en un pestañeo y hay que estar listo para enfrentar las adversidades. Por más que las cosas pintan de maravilla, a veces, hay que aceptar que algo puede salir mal. Quizá el romance no te sonrió todo el tiempo, pero entendiste que por más amor que le tengas a alguien nunca hay que dejar tu esencia de lado. Eres amor, despide el año así. Confía en que vendrán nuevas oportunidades.

Escorpio

Lo que más te pesó del 2021 fue ver a los tuyos pasando malos momentos fue muy duro, porque por más que querías te fue imposible ayudar, en especial a los que viven lejos. Sin embargo, eso te llevó a planificar más y reestructurar tu manera de ver la vida. El hecho de que todo sea tan impredecible hace que estés más alerta que nunca y que valores todo lo que tienes. Aprovecha estos últimos días para decir adiós desde el fondo de tu corazón, con la certeza de que diste lo mejor de ti.

Sagitario

Para ti no es nada fácil decirle adiós a un amor, familiar o amigo, porque te cuesta mucho establecer un lazo, y soltarlo implica que vivas noches de insomnio y mucho llanto contenido. Sin embargo, sabes que de amor nadie pierde la vida y que tu espíritu es la clave para mantenerte con una sonrisa en medio de la tormenta. La mejor manera de soltar el 2021 es relajarte estos últimos días. Te mereces horas de descanso, en las que tu mente tenga la oportunidad de estar en blanco.

Capricornio

El 2021 para ti fue peor que una bofetada, justo cuando creías que la luz saldría, algo nuevo te hundía en las profundidades de la tristeza. Fue un desafío constante trabajar en lo que quieres sin tener que lidiar con los comentarios prejuiciosos de la gente a tu alrededor. Aprovecha estos últimos días para tener pláticas de corazón a corazón, con aquellos que te demostraron que pase lo que pase siempre van a creer en ti.

Acuario

La verdad es que no piensas invertir tu energía en quejas, Acuario. Experimentaste crecimiento a nivel personal, pero te enfrentaste a una constante prueba y error. No todo salió cómo lo imaginaste, pero hay momentos en los que tu imaginación no conoce límites y puedes perderte de la realidad. Estos últimos días son importantes para que enfoques tus pensamientos en todo aquello que te causa alegría, en tus sueños, la gente que amas y lo que quieres lograr el siguiente año.

Piscis

Subidas y bajadas, así es como podríamos describir tu 2021. Fueron momentos en los que sentiste que el alma se te iba al piso, pero en tus sombras encontraste tu parte serena, esa que te invitó a reflexionar y valorar cada uno de tus avances. El tiempo te demostró que hiciste lo mejor que pudiste y que todo te ayudó a mejorar no sólo en tu trabajo, también con tu familia y en cuestiones del corazón. La mejor manera de despedir el año es mandando por un tubo todo aquello que te robó la paz.

(Fuente: ElCordillerano)