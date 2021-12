Fue a un restaurante y dejó una nota que dejó perplejo al mozo

Un posteo realizado por un camarero de un restaurante de Morro de Sau Pablo, Brasil, se volvió viral por la insólita reacción de un cliente. En la cuenta figuraba una nota del cliente que decía: "Ravioli bien de salsa, y si teneis algo por la cocina que sobre lo echais tambien, gracias".

A los pocos minutos, internautas de todo el mundo no solo se rieron al respecto sino que compartieron experiencias similares, sobre todo aquellos que son camareros y también vivieron situaciones laborales insólitas. "El otro día estuve en un KFC y llego uno y se puso a contar las unidades de pollo porque la última vez que estuvo, le faltó dos cachos de pollo, sin comentarios", comentó uno.

Otro disparó con: "A mí me pregunto una chica al hacer el pedido como eran las latas de Fanta naranja, le dije que redondas que estábamos esperando las cuadradas pero que eran muy difíciles de encontrar".

Otro reveló: "A mi me hacen gracias los que te ponen, ponme dos extras de salsa y un extra de bacon en no se que, no señor/a, lo pone y que te lo cobren no en los comentarios". Así millones de historias más que generaron un divertido hilo en Twitter viral.