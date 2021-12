Con ellos, "es corta la bocha": ¿cuál es el signo más independiente del zodíaco?

En esta nota de horóscopo te vamos a contar cuáles son los signos más independientes del zodíaco, aquellos que defienden a capa y espada sus pensamientos, acciones y creencias. Ellos no tienen la necesidad de adaptarse o cambiar solo para complacer al resto. Con su espíritu libre, aman viajar, conocer nuevos lugares y gente nueva.

Si de confiar en los demás se trata, puede ser un problema, ya que en los únicos con los que se sienten cómodos son con ellos mismos. Extender esa confianza al resto, es complicada.

Así que acá te contamos cuáles son esos signos:

ACUARIO

Libre pensadores y lo que creen, hacen o dicen no es influenciado por otros. Es tan independiente que no se sienten obligados a que les guste algo solo porque es popular o porque otras personas lo recomiendan. La única aprobación que buscan es la suya propia. Nunca van con la multitud ni hacen lo que se espera de ellos. Se trata de hacer lo suyo de la manera más creativa y única posible.

SAGITARIO

Son tan independientes que necesitan ser lo suficientemente libres para ir a donde quieran y hacer lo que quieran. No quieren tener que pedir permiso a los demás. Son hábiles para adaptarse, por lo que nunca se preocupan por ir a un lugar donde nunca han estado y no hablan el idioma. Son capaces de asumir riesgos y desafíos con calma sin entrar en pánico, ya que creen en sus propias habilidades y destrezas.

ARIES

Una de las cosas que lo hace tan independiente es su fe en sí mismos. Pueden correr riesgos o tomar decisiones equivocadas, pero saben que, en última instancia, llegarán a donde deben estar y aprenderán lo que necesitan saber. Confían en su intuición. No se detendrá y siempre lo harán, incluso cuando otras personas intenten disuadirlos.

GÉMINIS

Ellos tienden a no codiciar lo que tienen las otras personas y no los envidian por tenerlo. No viven para los elogios y no se toman en serio las críticas. Intentan tomar lo que les es útil de la crítica de otra persona, pero no dejan que les afecte en lo que hacen. La única persona a la que este signo necesita impresionar es a ellos mismos. Son extremadamente inteligentes y saben cómo obtener lo que quieren sin endeudarse con otra persona.

CAPRICORNIO

Todo el mundo sabe lo trabajadores que son, pero es posible que no se den cuenta de lo independiente que son, a tal punto que los trabajos que eligen para sí mismos son los que quieren hacer. Sí, les gusta la independencia que proviene de la libertad financiera, pero prefieren hacer algo que les gusta y progresar que hacer algo que les mata el alma pero les hace ganar mucho dinero.

VIRGO

Son muy independientes y saben demasiado para estar bajo el control de nada ni nadie. Hicieron su investigación, conocen los hechos y probablemente descubrieron cómo resolver los problemas. No quieren pedir ayuda a nadie, son demasiado independientes para eso. Son increíblemente autosuficientes y les resulta difícil confiar en que otras personas sepan lo que están haciendo o sepan cómo hacerlo mejor que ellos.

(Fuente: Terra.cl)