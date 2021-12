Google podría despedir a empleados que no se vacunan contra el Covid-19

Un memorando distribuido por la dirección de Google decía que los empleados tenían hasta el 3 de diciembre para declarar su estado de vacunación y subir la documentación que lo demostrara, o para solicitar una exención médica o o religiosa, según el informe.

Después de esa fecha, Google dijo que empezaría a ponerse en contacto con a los empleados que no hubieran declarado su estado o no estuvieran vacunados, además de aquellos cuyas solicitudes de exención no fueran aprobadas, informó la CNBC.

Desde licencia administrativa hasta el despido

Los empleados que no hayan cumplido con las normas de vacunación para el 18 de enero serán puestos en "licencia administrativa pagada" durante 30 días, informó CNBC, seguida de "licencia personal no pagada" por hasta seis meses y el despido.

Google no comentó directamente el informe de CNBC, pero dijo: "Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para ayudar a nuestros empleados a que pueden vacunarse, y apoyamos firmemente nuestra política de vacunación".

A principios de este mes, Google retrasó indefinidamente su plan de regreso a la oficina en medio de los temores de la variante ómicron y de cierta resistencia de sus empleados a las vacunas obligatorias de la empresa. Anteriormente se esperaba que el personal volviera a la oficina durante unos tres días a la semana a partir del 10 de enero