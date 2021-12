Astrología china: cómo será tu suerte según tu signo del zodíaco

Diciembre siempre es un mes clave. De cierre, de balances, de proyectos para lo que vendrá. Pero en todas estas cuestiones tendrás más suerte y te irá mejor si lo haces en un día con buena energía.

Rata

Mensaje: “Atención si hay algún problema de salud, debes ir al médico. No postergues ni dilates esa visita, eso será clave para que estés bien. Es importante que te sientas bien con tu vida, comenzando a hacer balance del año. Modo positivo, optimista, el año para ti ha sido muy bueno. Debes transformar los altibajos emocionales en estados más positivos. Comparado con otros signos has tenido uno de los mejores años lejos”.

Amor: “Si estás soltero anímate a salir, a conocer gente, interactúa con los otros. Esto es algo que no te cuesta Rata. Semana muy positiva para el diálogo. Los que ya tienen una relación podrían programar una buena salida, para disfrutar en pareja”.

Trabajo. “No es tiempo de relajar, sino de dejar todo en la cancha y demostrar de lo que estás hecho. Si te preocupan las cuestiones de dinero, tranquilo, pronto se relajarán estos temas. Es momento en el que debes enfocarte en tu trabajo y en lo que tengas que resolver”.

Buey

Mensaje: “En cuestiones de salud necesitas aire libre, distracción, alegría. Sería bueno que puedas compartir, esto te aumentará el entusiasmo y te permitirá estar más alegre. Necesitas más alegría en tu vida. Clave de la semana: no te pierdas de la diversión por estar detrás de los compromisos y las cosas que tienes para hacer. Trata de encontrar el equilibrio, el ying y el yan, para tratar de lograr la vida que quieres”.

Amor: “Es momento de mejorar, de que haya entendimiento. Debes ser más práctico, no des tantas vueltas. No veas todo negativo. Necesitas cambiar de lentes. Si quieres a tu pareja debes cambiar el chip y si no debes tomar una determinación. Enfócate en un modo positivo, este mes es tuyo Buey”.

Trabajo. “A no preocuparte pero sí a ocuparte. Es tiempo de posibles cuestiones de dinero. Debes prestar atención a las inversiones. Revisa la energía del día antes de hacerlo y chequea que sea un día positivo. No hagas gastos innecesarios. Puedes estudiar o tomar un curso, adquiere algo que te reditúe.

Tigre

Mensaje: “Recomiendo que conectes con la naturaleza, que aumentes la actividad física y mejora tu dieta y la manera en la que te estás alimentando. Si tienes poco tiempo, procura alimentarte más saludable. Clave de esta semana: si sientes que todo está demasiado intenso o estresante pide ayuda, habla que podrás encontrar la manera de solucionarlo y te aliviará el peso de tu mochila. Apela al diálogo con tu equipo de trabajo o entorno que eso te ayudará muchísimo.

Amor: “Debes tener buenas vibras para atraer a alguien de esa manera. Es clave estar bien. Si estás en pareja debes enfocarte para activar y que la relación esté bien. Es importante que puedas disfrutar en pareja, organiza una salida o un plan en tu casa donde puedan estar bien los dos” .

Trabajo. “Pronto llegará el tiempo de relax pero mientras tanto debes aprender a no tomarte todo con tanta preocupación o estrés”

Conejo

Mensaje: “Debes mejorar tu autoestima y tu confianza. Si estás bien contigo mismo eso te ayudará a estar con mejor ánimo, que te pares distinto frente a las cosas. Tal vez estuviste un poco cabizbajo anímicamente en el último tiempo. La clave: atrévete al cambio, a nuevas oportunidades y a fluir con las energías de una manera diferente. Todo muy positivo para el Conejo”.

Amor: “Lo que has pasado te servirá para prepararte para vivir una nueva historia, desde otro lugar, mucho mejor. Es un saldo positivo todo lo vivido ya que esto te preparará para tener una mejor historia de amor. Lo que no fue no tenía que ser. Te preparó para esto”

Trabajo. “Todo marcha sobre ruedas, fluye. Las cosas que parecían frenadas se comienzan a destrabar”.

Dragón

Mensaje: “Debes cuidar más tu alimentación. Atención con la gula, con comer por comer, por aburrimiento o por ansiedad. Esto te puede hacer ganar peso y tal vez después te cueste bajarlo. Presta atención a tu alimentación diaria. Esta es una semana positiva, debes enfocarte en todo lo que quieras lograr, pero debes evitar las discusiones. Si lo logras tendrás una grandiosa semana”.

Amor: “Si estás soltero hay energía de touch and go si querés pasarla bien un rato. Esto aumenta hacia el fin de semana donde hay mucha energía de sensualidad, de sexualidad, de disfrute. Excelente semana y fin de semana. Te recomiendo estar en ‘modo amorosito’ y disfrutar. Sino puedes decir algo que te lleve a cometer un error y romper con estas vibras excelentes que hay”.

Trabajo. “Tal vez debas ser más austero y prestar atención a tus gastos. Son momentos para resolver y enfocarte en los pendientes que tienes. Pero ante todo debes relajarte, el trabajo viene bien. Se resolverá positivamente”.

Serpiente

Mensaje: “Debes prestar atención a cualquier dolencia, puedes tener problemas estomacales. No dejes de ir al médico si no te sientes bien. Atención a tu alimentación y a los nervios. Todo lo que te hizo mal es excelente para darte cuenta de que has crecido y madurado. Necesitabas transitar por esas situaciones para ver quién eres. Tu pasado no fue malo, te sirvió para hoy estar plantado desde otro lugar”.

Amor: “Es momento de replantearse la relación, los vínculos, sentimientos, el amor.Cómo te trata y cómo te sientes en esa relación. Si estás soltero debes preguntarte qué te gustaría atraer a tu vida cómo pareja. Cómo estés será lo que atraigas. Así que si no estás con buenas vibras o listo para recibir esa pareja en tu vida lo mejor será esperar”.

Trabajo. “Si no hiciste cambios, la energía te pide que te aggiornes, que sigas mejorando, para obtener mejores resultados. Se trata de tiempos de esfuerzo. Tal vez sientas que lo estás dando todo, pero tienes la posibilidad de enfocarte para lograr una mejora que tal vez no sepas de qué se trata”.

Caballo

Mensaje: “Atención a dolencias, cansancio. Si necesitas descansar tómate tiempo para relax. Si te sientes mal acude al médico, no te dejes estar. Semana positiva, para tomar decisiones importantes. Buena para hacer vínculos, contactos, para conseguir nuevas oportunidades. Solo tienes que ponerte en modo positivo y tener la mente atenta”.

Amor: “La energía habla de entendimiento, quizás necesites un poco más de libertad porque te sientes atado. Planifica momentos a solas. Presta atención a la pareja que necesita tu comprensión y entendimiento. Para los solteros: si bien la Rata choca con tu signo, te trae gente nueva. Ábrete a conocerla. Tal vez aparezca la pareja que deseas”.

Trabajo. “En cuestiones de dinero puedes tener contratiempos, evita prestar dinero porque puede que no te lo devuelvan. Trabaja mucho en las relaciones, en los contactos, las conexiones que te sumarán mucho”.

Cabra

Mensaje: “Si estás en un cambio, una mejora, haces actividad física, te alimentas más saludable debes tener paciencia para ver los cambios, porque se toman su tiempo. Necesitas generar hábitos, mantenerlos en el tiempo y ser paciente para esperar los resultados. Es clave prestar atención a los engaños, mentiras. Si mientes puedes quedar en evidencia, te pueden descubrir. Evita discusiones y decir cosas que puedas dañar a los demás y luego te arrepientas”.

Amor: “Para el fin de semana hay una energía de conexión, de vínculos. El domingo con la energía Caballo lo hará especial. Si estás soltero o dudando de una relación trata de apoyarte en amigos y personas de tu confianza que te ayuden a aclarar el panorama”.

Trabajo. “La energía te dice que a lo mejor las cosas no salen como quieres, pero aún así debes ser más flexible. Si tienes negocio, ventas, tal vez las cosas no se están moviendo mucho como te gustaría. Pero paciencia que las cosas mejoran”.

Mono

Mensaje: “En cuestiones de salud debes bajar el estrés. Puede que tengas molestias, cansancio, problemas de estómago. Debes relajar un poco ya que los nervios y el estrés te pueden jugar una mala pasada. Si te sientes mal, debes ir al médico, por supuesto. La clave: las decisiones que tomes te traerán tranquilidad, así que no la dilates. Te conviene sacarte temas de encima, debes resolver. Confía en la energía del universo que lo mejor está por venir. Se avecinan cambios y todo será para bien”.

Amor: “Hay toda la semana energía de amor, pero sábado y domingo se duplica. Debes mejorar el amor propio, trabaja más en tu yo, en tu energía y en la manera de cómo y cuánto te quieres. Tiempo de introspección”.

Trabajo. “Hay cambios decisivos, puede hacer reestructuración en tu entorno laboral pero no te estreses, que lo que sucede te conviene”.

Gallo

Mensaje: “En cuestiones de salud no te hagas tantos problemas, no te sientas que ante la primera molestia ya estás enfermo. La energía se trata de que atraemos lo que vibramos. Si sientes que hay algo difícil latente, lo atraerás. mejor pensar en modo positivo, bajar el nivel de estrés. Las cosas pueden estar mejor. Está bueno que te repitas que eres una persona saludable que atrae cosas positivas a tu vida. Evita los discursos negativos, hablar sobre enfermedades. No tienes nada. La cabeza juega un papel clave. Semana positiva, a disfrutar, a tener alegría pero sin olvidarte de pendientes y de los compromisos asumidos. Sino estarás en una situación desventajosa”.

Amor: “Muy positivo. Para el fin de semana también, aprovecha para divertirte. Si estás soltero tendrás oportunidades, así que a disfrutar”.

Trabajo. Si tienes cosas pendientes que terminar la clave será cómo administras los tiempos y los cambios que implementas. Necesitas hacer modificaciones en tu entorno laboral y en el modo que trabajas, así sentirás menos agobio”.

Perro

Mensaje: “Buen momento para sacar lo negativo, lo pesimista. Esto no te hace bien a la salud. Debes cambiar y tener un modo positivo. Nuevos proyectos te traerán nuevos horizontes y estarás mejor, más alegre. Esta es una semana positiva, mejora la manera en que te hablas y cómo hablas con el resto. Conecta con tu familia, con amigos que no ves hace tiempo y disfruta. Debes liberarte del qué dirán y de cómo te ven”.

Amor: “Si estás en una relación pero no estás comprometido, hay energía de avance. La energía amor para los que están en pareja se refuerza. Pueden revincularse, pasar más tiempo juntos. Tiempo de disfrute en materia de amor. Para aprovechar tanto solteros como casados. Momento de liberarte basta de ser como hay que ser o pensar siempre en el qué dirán”.

Trabajo. “Si quieres hacer algo diferente, salir de la rutina, mejorar tus talentos. Si tienes nuevas ideas debes empezar a moverte porque puedes lograr estos cambios que quieres”.

Cerdo

Mensaje: “No existe un cuerpo saludable con una mente negativa. Atención a tus pensamientos y sentimientos. Debes trabajar en ese punto. Puedes aprovechar los días con energía remover para hacer limpieza energética y sentirte más liviano. Clave: enfocarse en la familia y mejorar tu espíritu y fluir de manera positiva. Hay exigencias, pero falta poco. Debes apoyarte en tus seres queridos que están para lo que necesites. Pero para eso deberás dialogar para aminorar el peso de la mochila que sientes que estás cargando”.

Amor: “Si estás buscando una relación para olvidar la anterior, esto no es aconsejable ya que te podría dejar enganchada con alguien que te haga perder tiempo. Si estás en pareja es buen momento para afianzar la relación y pasar a un siguiente nivel. No esperes que lean tu mente y no te metas hacia adentro”.

Trabajo. “Es clave que busques momentos para relajar un poco, tal vez el fin de semana”.

(Fuente: MDZ)