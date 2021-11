Masacre en EEUU: muertos y heridos en una escuela por un tirador de 15 años

Tres personas murieron en un tiroteo en una escuela secundaria en Oxford, en el condado de Oakland, Michigan, y se cree que todas las víctimas fallecidas son estudiantes, según Michael McCabe, sheriff del condado de Oakland.

También informó que otras seis personas recibieron disparos, de las cuales se cree que al menos una es maestra.

La Oficina del Sheriff del Condado de Oakland recibió más de cien llamadas al 911 relacionadas con este incidente, dijo McCabe. La primera llamada al 911 llegó alrededor de las 12:51 pm de este martes y el sospechoso fue detenido cinco minutos después de la primera llamada al 911.

Todos los estudiantes fueron evacuados y serán reubicados en una tienda cercana para reunirse con sus familiares.

El sospechoso del tiroteo es un estudiante de segundo año, de 15 años, en la escuela secundaria.

Los agentes de la oficina del sheriff lo confrontaron y lo detuvieron. El joven no se resistió al arresto, invocó su derecho a no hablar y no hizo declaraciones.

McCabe dijo que las autoridades recuperaron varios casquillos en la escuela y creen que se efectuaron entre 15 y 20 tiros. Se recuperó una pistola semiautomática en el lugar.

Actualmente se están realizando búsquedas adicionales en la escuela secundaria para determinar si hay más víctimas, apuntó McCabe. Elogió que los funcionarios escolares supervisaran una "evacuación ordenada".

Las autoridades creen que el atacante en Oxford High School en Michigan actuó solo y no creen que planeó el tiroteo con nadie más.

McCabe dijo que esta información está "pendiente de más investigación" y dijo que los estudiantes de la escuela secundaria están siendo entrevistados por la policía.

Además aseguró que aparte de la pistola semiautomática recuperada en la escena, no hay otras armas de las que tengan conocimiento. No se hicieron disparos contra los agentes de la ley que respondieron y el sospechoso de disparar no resultó herido. Tampoco hay indicios de que el sospechoso llevara un chaleco antibalas.

El alguacil precisó que las autoridades están al tanto de cómo el sospechoso metió el arma en la escuela, pero se negó a divulgar estos detalles a los periodistas.

Un ayudante de la Oficina del Sheriff del condado de Oakland está asignado a tiempo completo al Oxford High School y ese ayudante "fue uno de los que ayudó a detenerlo (al sospechoso del tiroteo)", apuntó el responsable de la policial condacal.

Alrededor de 25 agencias y cerca de 60 ambulancias respondieron al tiroteo en la escuela este martes, según John Lyman, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Rochester Hills.

El Oxford High School está aproximadamente a 72 kilómetros de Detroit.