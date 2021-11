"La matamos, yo cobro un millón": revisó el celular de su esposo y halló tremendas charlas con su amante

En Tennessee, Estados Unidos, un hombre quedó detenido y acusado de solicitud de asesinato de su esposa. Fue la misma mujer quien descubrió un macabro plan y avisó a la policía. Si bien se habían casado hace dos años, se conocían hace 20, y terminó descubriendo que dormía con el enemigo.

Todo comenzó cuando Jerry McDonald, de 49 años, estaba ebrio y por ese motivo su esposa tomó el celular para avisar que él no podía ir a trabajar al hospital. Fue allí cuando descubrió las conversaciones de su esposo con quien sería su amante, identificada como Vanessa Nelson, de 39.

De acuerdo a la información judicial, en un intercambio, Vanessa le preguntó a McDonald: "¿Tengo que matarla?". Y el hombre le respondió: "Por favor mátala, nena, por favor. Te lo ruego". "Esa ‘pe***’ vale un millón", escribió él en otra charla, y añadió: "Estoy diciendo que la matamos y yo cobro un millón y vivimos como los reyes y reinas que somos". "Entonces ella tiene un millón en seguros de vida", le contestó Nelson. "Matémosla", insistió.

En una tercera conversación, el expresó: "Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán". Pero Vanessa le contestó: "No somos criminales. Y no nos importa el dinero. Al menos a mí no".

"Yo tampoco, pero estoy diciendo que tenemos un camino si así lo decidimos. Ni siquiera estoy bromeando. Todo lo que quiero es a ti, nena. Eso es todo lo que me importa", intentó convencerla el marido de la víctima.

Una vez que fue arrestado, el inescrupuloso esposo fue alojado en la cárcel del condado de Hamilton. Mientras espera que comparezca ante el tribunal, le impusieron una fianza de 75.000 dólares.

(Fuente: Telefe Noticias)