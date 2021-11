No le clavan un gol ni al arcoiris: cuál es el signo que toma las peores decisiones

En la vida hay signos del zodíaco que se caracterizan por tomar las peores decisiones. En parte arrogancia, eso les da la confianza para creer en sus instintos antes de investigar sobre el asunto y siempre terminan mal. Por más que traten muchas veces parece que es natural que el camino que toman no tenga buen resultado.

¿Eres uno de ellos?, acá te contamos.

1. SAGITARIO

Aman ser espontáneos y creen que demasiada planificación puede quitarle la diversión a algo. Suelen tomar decisiones con rapidez, especialmente cuando viajan porque no quieren perderse nada. El problema es que si investigaran un poco, podrían ver cosas que ni siquiera saben que existen.

Debido a que son tan abiertos, tienden a confiar en las personas con un poco de facilidad y eso puede resultar en algunas malas decisiones. Pueden tener un poco de confianza excesiva, lo que también puede resultar en malas decisiones.

2- CAPRICORNIO

Uno pensaría que, un signo que es tan práctico, confiable y trabajador siempre tomaría las mejores decisiones, pero no es así. Ellos saben que la gente espera que sean cautelosos y cuidadosos, y a veces solo quieren romper el molde y hacer algo impulsivo y no planeado, que es exactamente cuando se meten en el territorio de las malas decisiones.

Gran parte del tiempo, sus malas decisiones tienen algo que ver con el sexo. Tienen un lado salvaje, y cuando se trata de sexo, es más probable que se desaten y hagan algo completamente inesperado como una conexión casual. Una cosa sobre los Capricornio: saben cuándo han tomado una mala decisión y, en general, se arrepentirán de haberla tomado.

3- ARIES

Para ellos ser impulsivo es una parte importante de su personalidad. También son extremadamente impacientes. Combina la impaciencia con el talento para asumir riesgos y la espontaneidad, y tendrás una receta para una mala toma de decisiones constante.

Los Aries no se toman el tiempo para considerar cuáles pueden ser los resultados después de haber tomado una decisión. Tienden a no verificar hechos ni recopilar información. No hacen la debida tarea; simplemente hacen lo que quieren hacer, cuando quieren hacerlo. Si quiere una gratificación instantánea, rara vez se toma el tiempo para considerar qué podría salir mal.

4- GÉMINIS

Es conocido por tener constantemente doble personalidad, por lo que la toma de decisiones tiende a ser un desafío para ellos. No disfrutan agonizando por una decisión; es aburrido, por lo que tienden a tomar decisiones a medias solo para poder pasar a algo divertido y/o más interesante.

Tienden a no prestar atención a los detalles que pueden ayudar a determinar si una decisión es acertada. La verdad es que cambian mucho de opinión y una elección puede multiplicarse en varias hasta que decidan lo que les parezca más fácil.

5- PISCIS

Hay momentos en los que simplemente no quiere lidiar con algo y por evitar eso, tomará una decisión apresurada y mala. No lo lidiará en absoluto con aquello que deben pero no quieren y esperarán que el problema se evapore.

Las personas a veces pueden ser como los concursantes de Quién Quiere Ser Millonario que buscan orientación en la audiencia: esperan para tomar una decisión hasta que pueden obtener la opinión de otra persona, como si eso les quitara algo de la carga de una mala decisión.

6- CÁNCER

Si se ve obligado a tomar una decisión en el calor del momento, sus emociones nublarán su capacidad para tomar decisiones. Es extremadamente difícil ser racional cuando alguien está molesto, pero es especialmente desafiante.

Tus emociones abruman tu capacidad de razonar. Además, los cánceres tienden a no ver el panorama general, sino que se enfocan en lo que sucedió antes y esperan que las consecuencias sean las mismas.

(Fuente: Terra.cl)