Pasa en las películas, pasa en la vida: tiene 41 años, sólo besó a dos hombres y...

En las últimas horas se viralizó el caso de una mujer que a sus 41 años reveló que jamás ha tenido relaciones íntimas con un hombre, además de que solo ha besado a dos personas. Su nombre es Michelle y ahora es noticia en varios medios internacionales por las confesiones de su vida privada que al parecer trascendieron como algo insólito según las repercusiones.

En un programa televisivo, TLC Virgin Diaries, la mujer dijo que su virginidad no fue una elección sino una ocurrencia tardía: “Siento que mi virginidad no es tanto una elección como una ocurrencia tardía. Sabes que la primera vez que la mayoría de la gente tiene la oportunidad es en la escuela secundaria y yo era un friki, una nerd y un poco tonta", reveló.

En ese sentido agregó que "la mayoría de la gente va a la universidad, yo no, no aprendí ese estilo de vida social, estaba perfectamente feliz de ir a casa, ver televisión, tal vez ir al cine el fin de semana con mi mamá".

Aunque Michelle tuvo varias citas, no llegó lejos con ninguna: “Solo he besado a dos hombres y nunca he visto a un hombre desnudo. Traté de tener una relación y fue algo muy importante. Besándolo al final de la noche, pero estaba tan asustada que literalmente vomité. No se me ha planteado que la primera vez tiene que ser perfecta. Es como tener un dedo del pie extra o algo así, solo quiero cortarlo y seguir adelante", indicó.

Michelle admitió que decidió revelar este “vergonzoso” secreto con su familia y amigos, por lo que organizó una fiesta de presentación: “Tuve la idea de hacer una fiesta de presentación porque pensé que sería una buena manera de reunir a todos y hacerles saber que todavía soy virgen".

(Fuente: Telefe Noticias)