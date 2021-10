Mala noticia: WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares, mirá cuáles son

WhatsApp se renovará nuevamente, pero esta actualización le hará dar dolores de cabeza a varios usuarios, porque estas nuevas características no podrán ser actualizadas en diferentes celulares, es decir, que no podrán usar más la aplicación.

Es decir que WhatsApp dejará de funcionar en celulares con Android 4.04 o iPhone con iOS 9 y versiones previas. Los celulares Android deberán ejecutar el sistema operativo Android 4.1 o una versión posterior para continuar usando la app.

Listado de celulares:

Samsung: Galaxy Trend Lite; Galaxy Trend II; Galaxy S II; Galaxy S3 mini; Galaxy Xcover 2; Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

Huawei: Huawei Ascend G740; Huawei Ascend Mate; Huawei Ascend D Quad XL; Huawei Ascend D1 Quad XL; Huawei Ascend P1 S y Huawei Ascend D2.

LG: LG Lucid 2; LG Optimus F7; LG Optimus F6; LG Optimus F5; LG Optimus F3; LG Optimus L7; LG Optimus L5; LG Optimus L7 II Dual; LG Optimus L5 Dual; LG Optimus L4 II Dual; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus Nitro HD; LG Optimus 4X HD; LG Optimus F3Q; LG Best L5 II; LG Best L3 II; LG Best L7 II; LG Best L4 II; LG Best L2 II y LG Enact.

Sony: Sony Xperia Miro; Sony Xperia Neo L y Sony Xperia Arc S.

Motorola: Moto Droid Razr.

Otras marcas: ZTE V956; ZTE Grand S Flex; ZTE Grand X Quad V987; ZTE Grand Memo; Alcatel One Touch Evo 7; Lenovo A820; HTC Desire 500; Caterpillar Cat B1; Archos 53 Platinum; Wiko Cink Five; Wiko Darknight; UMi X2; Run F1; Faea F1 y THL W8.

iPhone: iPhone 6; iPhone 6S plus y iPhone SE.

Cortesía: Crónica