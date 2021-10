La tremenda confesión de Jair Bolsonaro: ¿qué hace solo en el baño?

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro sigue sorprendiendo a los propios y extraños con sus dichos, y en esta ocasión relató que llora solo en el baño de su casa como consecuencia de las presiones diarias que enfrenta, y que incluso lo hace escondido de su esposa.

Fue así que en un encuentro con pastores evangelistas en Brasilia, Bolsonaro manifestó que "cada día que pasa me convenzo de lo que hay que hacer. Pensar hacia donde debemos direccionar nuestra fuerza. Cuántas veces me voy a llorar al baño de casa. Mi esposa nunca me vio. Ella cree que soy el más macho de los machos. Y en parte tiene razón".

El excapitán del Ejército vive con su esposa Michelle en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de Brasilia, y por otra parte, explicó que ser presidente es diferente que ser un diputado, como lo fue durante 29 años. "Siendo diputado, si voto mal, es un voto más de 513. Pero una decisión presidencial mal tomada provoca sufrimiento a mucha gente. Mueve la bolsa de valores, mueve el dólar, el precio del combustible", dijo.

(Fuente: Crónica)