Tenían un par de esculturas descuidadas en su jardín y descubrieron algo increíble que los llenó de dólares

Si bien no hay que tirar las cosas que uno no ocupa en casa, no todos los días uno descubre que en el jardín de su casa, esas estatuas totalmente deterioradas, te puedan dar un gran alegrón.

Eso fue lo que le ocurrió a la familia británica Suffolk, que cuando pusieron a la venta unas figuras antiquísimas y sucias les ofrecieron 200 mil libras esterlinas (272.940 dólares). El motivo: eran realmente antiguas esfinges egipcias.

La familia que era dueña de los adornos decidió venderlos pues se mudó de casa y consideraron que no cabían en su nuevo hogar, pero poco sabían lo valioso que eran realmente las esfinges.

De acuerdo con la casa subastadora James Mander, fueron contactados por la familia porque necesitaban deshacerse de muchos artículos de su antigua propiedad, entre ellos estaban las desgastadas estatuas de piedra, que miden más de un metro de largo y estaban bastante dañadas.

Según la familia, fueron compradas en la venta de una casa de campo en East Anglia hace unos quince años por unos cientos de libras.

Se creía que databan del siglo XVIII y probablemente fueron adquiridos durante una gran gira en el siglo XVIII o XIX.

Mander dijo que eran de forma tradicional, con una cabeza humana, en el cuerpo de un león, con la intención de simbolizar la fuerza, pero su condición era bastante mala. Habían sido reparados por los actuales propietarios, utilizando hormigón para rellenar la parte que faltaba debajo de la cabeza de una de las estatuas.

Habían estado parados en un patio con jardín hasta el mes pasado, cuando fueron enviados a subasta.

Los subastadores pusieron un precio guía de 300 a 500 libras por el par (de 409 a 682 dólares) pero lo vendieron en una subasta por 195 mil libras (266.116 dólares) más una prima del comprador del 24 por ciento.

Las estatuas eran esfinges del antiguo Egipto y fueron adquiridas por una casa de subastas internacional.

“Hubo cierto interés antes de la subasta durante la visualización, pero realmente no teníamos ninguna indicación de su valor hasta que comenzó la subasta. La licitación comenzó en £ 200 (273 USD) y se necesitaron quince minutos para vender este lote, con la competencia de cuatro postores telefónicos y numerosos compradores de Internet. La subasta subió rápidamente a £ 100,000 (136.470 USD)y luego pareció detenerse, hasta que el martillo finalmente cayó a £ 195,000 (266.116 USD)”, dijo el subastador James Mander.

“Este fue un día emocionante en la subasta, y nos complació mucho informar a los vendedores que los habían comprado y disfrutado como adornos de jardín durante muchos años, sin tener idea de su verdadero valor”, agregó Mander.

Fuente: Infobae