¡Cuidado!: no abras este mensaje porque te bloqueará el WhatsApp

Un malicioso mensaje está circulando por WhatsApp y provocando auténticos desastres en miles de celulares que quedan bloqueados tras su lectura.

Se trata de una sucesión de caracteres extraños y sin sentido que bloquean la aplicación, ya que no permite que pueda realizar una lectura normal.

Existen muchos grupos de WhatsApp donde algunos usuarios comparten estos códigos, creados con el propósito de afectar el servicio de mensajería tanto en Android como en iOS.

En ocasiones, esos mensajes son tarjetas digitales vCards que si se abren se puede verificar que hay alrededor de 100 contactos asociados. “Cada contacto tiene un nombre extraño muy largo que contiene un código de bloqueo. A veces, la vcard también se modifica, editando/inyectando algo llamado Payload que empeora la situación”, se menciona en el texto.

Desde WhatsApp dicen lo siguiente: “WhatsApp ya lanzó y ha comenzado a distribuir una solución para este problema en su última actualización de software para iOS. Como con cualquier producto tecnológico, recomendamos encarecidamente a los usuarios que mantengan al día su aplicación de WhatsApp y el sistema operativo del celular bajando las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles”.

Por lo pronto no se ha mencionado si hay solución para Android o cuando lanzarán el parche para este sistema operativo.

Qué hacer si se recibe un mensaje así

En caso de recibir esto mensaje malicioso, lo primero que hay que hacer es eliminar el mensaje desde WhatsApp web así como bloquear el contacto que lo mandó también desde WhatsApp Web. Luego es conveniente establecer en la configuración de privacidad de grupos una limitación para que solo puedan añadirte a chats grupales ciertos contactos. Para eso hay que ir hasta Ajustes/Privacidad/Grupos y allí elegir la opción deseada.

En caso de que no se pueda resolver de este modo, entonces habrá que borrar la aplicación y volver a instalarla. Se podrán recuperar los chats anteriores al reinstalar la app si es que previamente estaba habilitada la opción de back up, sino ya no se podrá acceder a ellos.

Este inconveniente no es nuevo, lleva dando vueltas unos tres años, pero en el último tiempo resurgieron algunas denuncias sobr este problema, sobre todo en usuarios de Brasil, de acuerdo con el portal.