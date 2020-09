Trump, el racismo, y los violentos tuits de odio publicados después del debate

Dos personas ganaron tras el debate de ayer, de cara a las elecciones presidenciales de EEUU: Vladimir Putin y Xi Jinping, los mandatarios ruso y chino, respectivamente, que mostraron, sin aparecer, una estatura de líderes inconmensurable ante los dos posibles presidentes de la, por ahora, nación más poderosa de la Tierra.

Mientras Biden hizo honor a su apodo Sleepy Joe (Joe somnoliento, en su traducción literal) con su entrecerrar de ojos permanente, su mirada clavada en el piso durante largos pasajes del debate, Trump no paró de interrumpir al ex vice presidente de Obama, y no mostró claridad en ningún concepto.

Trump no parece querer discutir en profundidad ningún tema. Sólo se limita a repetir la idea de que ningún presidente ha hecho lo que él, sea la cuestión que sea.

Biden, sin carisma ni energía, no pudo evitar que Trump abortara la discusión intencionalmente, y su mensaje quedó trunco.

Trump apuesta a un par de cosas, sí, para fidelizar su voto. Una de ellas es peligrosísima, la idea de la nación blanca.

Como una amenaza para esta consideró a Biden en el debate, y tras el encuentro, publicó violentos tuits con videos, apuntando a los manifestantes contra la violencia policial frente a los afroamericanos y relacionándolos con el candidato demócrata.

