Elon Musk desafía a Bill Gates: ni él ni su familia se vacunarán contra el coronavirus

Elon Musk no son sólo dos de los megamillonarios más importantes del planeta, probablemente de todos los tiempos.

Además de ricos, son personas de una inteligencia superior, eternamente inquietos, renovadores, revolucionarios, audaces.

El tema en debate es, ahora, la vacuna contra el coronavirus, la pandemia, la cuarentena.

Elon Musk, el creador de la empresa Tesla y de Spacex, tiene una postura bien divergente del fundador de Microsoft, y aseguró que ni él ni su familia se vacunarán contra el Covid 19.

Musk ha cuestionado siempre la cuarentena: "Lo correcto sería no haber hecho un bloqueo para todo el país" y que solo los que estén en riesgo deberían ser puestos en cuarentena "hasta que pase la tormenta".

Le consultaron si no teme por su salud y la de sus empleados, y respondió: " Tesla ha estado fabricando autos todo este tiempo" y agregó que SpaceX ha estado en "pleno funcionamiento" en EE.UU. durante la pandemia gracias a su autorización de seguridad nacional.

Billa Gates había criticado duramente su postura antivacuna: "No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Por eso se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda las áreas [en las que] no está demasiado involucrado", subrayó el empresario informático.

"Gates dijo algo acerca de que yo no sabía lo que estaba haciendo. En realidad, hacemos las máquinas de vacunas para CureVac", replicó Musk.