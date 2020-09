Otro diputado escrachado por estar viendo lo que no debía: ¡mirá la foto!

En todos lados se cuecen habas.

Como nuestro dipusex Juan Ameri se "distrajo” en plena sesión con los pechos de su pareja, un diputado japonés también se fue mentalmente de su trabajo.

Aparentemente allí serían más rigurosos, y lo que no le perdonan a este edil del sol naciente es que en plena sesión estaba mirando en su computadora... ¡cocodrilos!

El tema que se trataba no era menor: se trataba la edad de retiro de los fiscales judiciales, y apenas 9 minutos después de iniciado el debate, a Hirai Takuya, representante del Distrito 1 de la prefectura de Kagawa, lo pescaron con esto.

Takuya explicó lo sucedido: "Tomé asiento, encendí mi tableta y había un anuncio mostrando a un cocodrilo que cruzaba una calle de un campo de golf. Si el video hubiese sido de otra cosa que no fuese un cocodrilo, no creo que hubiera pasado tanto tiempo viéndolo, pero me gustan los cocodrilos".

El escándalo mediático fue tal que obligó a Takuya a disculparse: "Pido disculpas. Mis acciones fueron imprudentes", dijo en una entrevista televisiva.