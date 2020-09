Robots sexules: una tendencia que pisa fuerte en cuaretena

Desde Drudge Report al The New York Times, los robots sexuales se han convertido rápidamente en tema de interés a la hora de abordar el futuro del sexo y de las relaciones. Más allá de los titulares, existen varias empresas que se dedican al desarrollo de robots diseñados para proporcionar a los humanos compañía y placer sexual, con unos pocos ya en el mercado.

A diferencia de los juguetes y muñecas sexuales que normalmente se adquieren en tiendas fuera de lo común y se encuentran escondidos en armarios, los sexbots podrían llegar a popularizarse. Una encuesta realizada en 2017 sugería que casi la mitad de los estadounidenses pensaba que mantener relaciones sexuales con robots se convertiría en una práctica común en los próximos 50 años.

Características de los robots sexuales

Tienen forma humanoide, construidos con la capacidad de tener actividad sexual siempre. Su piel emite olores, sus genitales se lubrican y hasta podrán alcanzar un orgasmo.

Samantha es una muñeca robot sexual con Inteligencia artificial incorporada. Ella es capaz de disfrutar del sexo, reaccionar a nuestro tacto y reconocer si se trata de un acercamiento sexual o romántico.

Tanto su boca, como su vagina o su ano, son funcionales se contrae en respuesta a estímulos.

Por el momento, los robots sexuales son muñecos con tecnología chatbot y algunos componentes electrónicos integrados.

Los últimos modelos, como Harmony o Samantha, te sorprenderán tanto su inteligencia basada en inteligencia artificial como su torpeza animatrónica. Nunca podrían confundirse con una persona real. Por lo tanto practicar sexo con robots nunca supliría una relación sexual entre dos humanos.

¿Qué daños pueden causar tener sexo con robots?

Según los investigadores y neurocientíficos la pregunta más inquietante es: la práctica de sexo con robots reemplazarán nuestro deseo tener sexo con una pareja real?

Para los que tienen una relación sana y satisfactoria la respuesta es no.

Los expertos explican que del mismo modo que aceptamos juguetes, vibradores o vaginas artificiales como herramientas y no como sustitutos de la pareja sexuales; los robots sexuales ocuparán un lugar muy similar para aquellas personas cuyas relaciones sexuales no son satisfactorias.

Los robots servirán para ellas, así como también para las personas que no tienen pareja y quieren disfrutar del sexo.

Sin caer en fanatismo u obsesión

Kathleen Richardson, profesora de Ética y Cultura de Robots e Inteligencia Artificial en la universidad De Montfort en Leicester, Reino Unido, quiere que el marketing relacionado con los robots sexuales sea prohibido.

«Básicamente estas compañías te están diciendo que no te preocupes, si no tienes amigo o compañero de vida, pueden crear un robot novia o novia para ti. Una relación de pareja se basa en la intimidad, apego y reciprocidad. Son cosas que no pueden ser replicadas por una máquina», comenta Richardson.

La profesora aconseja que se vigile la emergencia de estos productos. Existe una campaña en contra de los robots sexuales que está trabajando con expertos en regulación, para vetar afirmaciones sobre que pueden ser sustitutos de relaciones las humanas.

Tengamos en cuenta que todas las experiencias son para probar, pero cuando hacen mal emocionalmente a alguien o se transforman en adicción, el camino no es el correcto.