Importante funcionario paraguayo estuvo "de joda" con varias modelos en plena pandemia

El distanciamiento social necesario para evitar más casos de coronavirus es fomentado por las autoridades de Gobierno, pero a veces son ellas mismas las que no educan con el ejemplo, tal como sucedió con el viceministro de Salud de Paraguay, quien participó de una fiesta clandestina.

El protagonista de esta lamentable historia es Juan Carlos Portillo, quien hasta hace pocas horas atrás era el número dos de la cartera de Salud de Paraguay, pero tuvo que presentar la renuncia tras la viralización de fotos y videos donde se lo ve rodeado de modelos y músicos festejando el cumpleaños de una de ellas.

Portillo no tuvo más remedio que reconocer que había cometido un error y presentó la renuncia. "He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos; agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo, y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido", expresó.

El viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo, “farreando” en el cumpleaños de una conocida modelo, sin respetar el protocolo sanitario vigente. pic.twitter.com/Py1jDfC5D0 — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) August 24, 2020

El evento le costó la renuncia al viceministro.