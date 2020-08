Salió del clóset a los 90 años para encontrar a un amor de juventud

A sus 90 años, finalmente el estadounidense Kenneth Felts se siente orgulloso de poder decir libremente que es homosexual. Pese a saberlo desde muy temprana edad, lo mantuvo oculto por presión social, pero hace unos meses lo asumió públicamente para poder buscar a Phillip, el hombre de quien se enamoró en la Marina.

En una emotiva publicación de Facebook que se hizo viral, Felts relató cómo se sentía sacar a la luz "un secreto que tenía planeado llevarse a la tumba". Desde que comenzó la cuarentena, decidió comenzar a escribir sus memorias y sintió que no podía avanzar sin contar cuál era su orientación sexual.

Así, recordó que con tan solo 12 años se dio cuenta de que le gustaban los hombres, pero que, siendo un niño en plena Segunda Guerra Mundial y en un hogar estrictamente religioso, no pudo decirlo. "De joven ya había aprendido que ser gay no era aceptable en mi cultura, en mi religión. Sin embargo, no pude revelar esto a mi círculo social, así que lo escondí adentro mío. A partir de ese día, traté de no expresarlo y cada decisión que tomé se basó en que otros no me percibieran como gay", recordó.

Ese fue el motivo por el cual mantuvo todos sus noviazgos en secreto. Entre ellos, el de Phillip, su antiguo compañero en la Marina. Ambos comenzaron una relación que duró dos años y que, según describió, era "pura felicidad". Sin embargo, tiempo después todo terminó porque, influenciado por su educación religiosa, Felts sintió que lo que ese amor estaba mal.

Felts dejó a Phillip y, en los años siguientes se casó con una mujer, tuvo una hija y posteriormente, se divorció. En 1995 su propia hija le dijo que era lesbiana, pero eso no logró que él pudiera contarlo, sino hasta 25 años después.

Tras su búsqueda exhaustiva a través de las redes, las miles de anécdotas y de historias, Felts encontró a Philip, pero no fue como lo deseaba. "Fue el amor de mi vida. Mi primer y gran amor falleció", escribió Felts en Facebook. "Según me cuenta su sobrina vivió una vida plena y feliz. Su pareja de muchos años falleció hace años y Phillip vivió solo durante el resto de su vida. Siento que compartí con él los mejores años de su juventud y él ciertamente convirtió los míos en memorables. Siempre lo recordaré y le apreciaré por ello. Lo amé con el corazón durante años, y ahora se ha ido", expresó.

"Es muy frustrante estar tan cerca y aún así, no poder alcanzar a mi amor perdido. Es muy doloroso no haber podido decir adiós. Pero el mundo entero sabe ahora lo que me amaba y lo bueno que era mientras estuvimos juntos. Mi corazón se ha convertido en piedra y necesito llorar para hacer desaparecer mi pena. Descansa en paz, Phillip", finalizó. Su historia de lucha y coraje se convirtió en tendencia en redes y muchos le mandaron mensajes de aliento. Ahora, asegura que busca inspirar y ayudar para que otras personas puedan vivir su amor en libertad.