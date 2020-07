Trump dice que Biden llevará a EEUU a ser Venezuela, y denuncia fraude

Donald Trump dio una entrevista a la cadena Fox News donde aseguró que el voto por correo facilitará el fraude electoral. Cabe recordar que muchos estados autorizaron este método debido a la pandemia de COVID-19 que azota el país."Creo que el voto por correo va a falsear el resultado de las elecciones, realmente lo creo", aseguró.

Durante la entrevista, le mostraron las últimas encuestas que muestran al candidato demócrata Joe Biden con una ventaja de ocho o más puntos sobre para los próximos comicios, pero el presidente desacreditó los resultados.

"No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas veces me han dado por derrotado? (...) No estoy perdiendo, porque esas son encuestas falsas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía más falsas", opinó.

Por último, agregó que si Biden llega a la Casa Blanca "la izquierda radical destruirá Estados Unidos con "el mismo tipo de ideología que tomó las riendas de Venezuela, donde ahora no hay agua, ni comida ni medicinas".