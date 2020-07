El reto que se volvió viral: ¿podés encontrar la frutilla en el espacio?

n esta época en la que la cuarentena por la pandemia nos obliga a estar en casa, muchas personas comenzaron a buscar entretenimientos en las redes. Así, encuentran desafíos, juegos digitales y acertijos para pasar un buen momento, agilizar la mente y competir con otros participantes.

Esta vez el desafío es visual y se trata de encontrar una pequeña frutilla dentro de la imagen del espacio donde hay gran cantidad de objetos estelares, como estrellas, cometas, naves espaciales y claro, una frutilla.

Para hacerlo un poco más difícil, la frutilla hay que encontrarla en tan solo 30 segundos. Por ese motivo, un buen consejo es aguzar la vista y tener el mayor grado de concentración para buscarla. También es recomendable ir dividiendo la imagen en trozos, para buscarla más rápidamente.

Si la pista no fue suficiente, aún no encuentran la frutilla y el tiempo se acaba no se preocupen. Aquí va la solución. La pequeña frutilla se esconde muy bien pero no es imposible encontrarla. Está en el angulo inferior derecho, detrás de un planeta con un anillo.