Una cabra dio a luz un “mutante” con rasgos humanos

Varios son los laboratorios que en todo el mundo se encuentran trabajando en el desarrollo de híbridos reales, mitad humanos y mitad animales. Puede parecer ciencia ficción, pero combinar el ADN humano con el de un animal no forma parte de la fantasía de un futuro lejano. Es algo que varios científicos ya han hecho, y nos obliga a considerar cuestiones éticas que nunca pensamos que tendríamos que considerar. Lo que no impedirá que sigan efectuando este tipo de experimentos científicos que, en verdad, poco y nada deberían aportar al bien común de la humanidad y mucho menos a crear mutantes sin un valor que no sea el del experimento en sí.

Ahora podríamos encontrarnos antes una nueva aberración, ya sea científica o natural, hasta el momento desconocida. Se trata de una cabra que en una granja de Filipinas dio a luz una extraña criatura mitad animal y mitad con rasgos humanoides.

Las hipótesis son muchas, muy variadas: si existió intencionalidad, si fue producto de la ciencia a través de una mutación artificial o si algún hombre que se encontraba en la granja pudo haber abusado del pobre animal, una práctica que podría aparecer muy alocada en la sociedad actual, pero que entre los siglos XVI y XIX, e incluso a principios del pasado siglo, era muy practicada entre ciertos campesinos, que reemplazaban la escasez de mujeres en las zonas rurales con estas pobres bestias, para saciar sus deseos sexuales.

Una de las personas que habita en la granja, José Repique, de 40 años, enfatizó que la cabra preñada parió a principios de este mes y en plena cuarentena del coronavirus que está afectando a toda la humanidad, en una pequeña granja de una provincia de Filipinas, en el sudeste asiático.

La cabra tuvo dos crías; la primera, una cabrita negra normal y la segunda, una criatura totalmente desconocida. En las imágenes se puede observar que la criatura desconocida sin pelo es mucho más grande que su hermano y tiene una piel de color rosado pálido y brillante, patas como cerdo e incluso se le observa una nariz como a un bebé humano.

Lamentablemente, ninguno de los ejemplares alcanzó a sobrevivir. Es que tanto la cabra como sus dos crías murieron minutos después del parto, lo que desató el terror entre los campesinos, ya que muchos sostienen que aquella criatura bien podría llegar a ser un demonio que llegó como mensaje del cielo para anunciar la maldición del pueblo.

