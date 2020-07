Se hizo la casa con forma de máquina fotográfica, y ¡mirá cómo llamó a los hijos!

Un ciudadano de la India está tan obsesionado con la fotografía que no solo construyó una casa de tres pisos con forma de cámara sino que también le puso a sus tres hijos los nombres de las marcas más icónicas: Canon, Nikon y Epson.

Ravi Hongal, un fotógrafo profesional de 49 años, de Belgaum, se le ocurrieron algunas formas realmente únicas de mostrar su pasión por este arte.

El techo y paredes también están diseñados como parte de una cámara. (Twitter: Nikon Hongal).

Una de ellas, fue nombrar a sus tres hijos con tres de las marcas más famosas de la historia de la fotografía. Además, gastó alrededor de 95,000 dólares en una impresionante casa con forma de cámara vintage, con una ventana en forma de lente, flash e incluso una tarjeta SD.

Según el portal All About Belgaum, Ravi lleva obsesionado con la fotografía desde la infancia. No era el mejor estudiante, pero siempre estaba fuera de casa con las cámaras Pentax y Zenit haciendo fotos, y siempre confió en poder ganarse la vida como fotógrafo.

El tiempo le dio la razón y, con el tiempo, abrió su propio estudio. Cuando nacieron sus hijos, sintió la necesidad de mostrar su pasión por la fotografía poniéndolos a todos como las famosas marcas de cámaras.

Y después vino la casa, que recientemente se publicó en el canal de Youtube de Caters y se hizo viral. Aunque solo se ve el exterior, la descripción afirma que las decoraciones interiores están en la misma línea, con techos y paredes diseñados como diferentes partes de una cámara.