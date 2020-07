¿Vinagre en lugar de shampoo? Mirá lo que dicen los especialistas

Totalmente falso. De hecho, podríamos decir que, en general, tendemos a darle demasiada importancia al champú. Los champús actúan de forma externa y, en consecuencia, no tienen capacidad de penetrar el cuero cabelludo. Es más, que lo hicieran sería peligroso.

Ramon Grimalt es profesor agregado del Departamento de Medicina. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud (Universidad Internacional de Cataluña), respondió las siguientes preguntas:

Entonces, ¿con qué frecuencia debemos lavarnos el pelo?

La salud del cabello no se ve influida, en ningún caso, por la frecuencia de lavado ni tampoco por el tipo de champú. Es un tema de estética e higiene, lo mismo que elegir cuándo cambiarse de jersey. Nosotros decidimos cuándo hacerlo, pero la salud de la piel (del cuero cabelludo) no se ve influida por la frecuencia.

Para eliminar la grasa, las abuelas pueden lavarse un día a la semana. Los adolescentes, en cambio, deberán hacerlo mucho más a menudo, sobre todo porque están en un momento hormonalmente explosivo. Los niños, antes de la pubertad, casi no tienen grasa en la cabeza y también se pueden lavar un día a la semana.

Durante la menstruación, las mujeres no necesitarán lavarse la cabeza tan a menudo, porque no producirá tanta grasa.

¿Por qué los champús, las lociones y los suplementos vitamínicos no sirven?

Porque ningún champú ni loción penetra la piel hasta llegar a la raíz del pelo. Además, el primero es un producto que se enjuaga rápidamente.

Tampoco existe ninguna vitamina, champú o loción que influya en la calvicie: depende casi exclusivamente de factores genéticos. Es más, nuestro cuerpo, si lo dejamos tranquilo, funciona mucho mejor.

¿Por qué se nos cae tanto el pelo?

Porque las personas confunden recambio capilar con caída. En realidad, lo más habitual es que cambiemos el cabello. Cuando éramos animales y vivíamos al aire libre, las mudas tenían más sentido, porque servían para regular la temperatura del cuerpo. De hecho, muchos mamíferos siguen haciendo una muda estacional sincronizada, lo que implica que cada año, en el mismo periodo, renuevan su pelo. En su caso, el proceso está regulado por el clima.

La caída de cabello y la calvicie son dos cosas radicalmente distintas: uno imagina que porque se cae el pelo se quedará pelado, pero no es así. Hay procesos de calvicie que no implican una mayor caída, sino sencillamente que la raíz no trabaja bien. Si llenamos la ducha o el peine de pelos, seguramente es señal de que estamos muy sanas, porque renuevo mi cabellera de forma eficaz.

En resumen, podemos utilizar el champú que más nos guste y lavarnos con la frecuencia que nos apetezca, ya que en ningún caso va a influir en nuestra salud capilar, sino solamente en nuestro aspecto e higiene.

¿Y el vinagre?

Sólo tiene una función levemente desengrasante. Por tanto, puede dar un aspecto agradable en algunos tipos de pelo, pero sin duda un buen champú con acondicionador conseguirá unos resultados estéticamente mucho mejores.