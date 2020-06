La escritora de Harry Potter en el ojo de la tormenta: la acusan de transfóbica

J.K. Rowling está en boca de todos. La escritora británica despertó polémica en las redes sociales tras alzar su voz y opinar sobre la menstruación. Sin embargo, sus palabras fueron repudiadas por algunos usuarios y la acusaron de transfóbica.

La creadora de Harry Potter fue tildada de "feminista radical que excluye a los trans" luego de defender el sexo biológico de las personas.

Todo comenzó cuando compartió en su cuenta de Twitter un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-Covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa" y escribió que antes "esa gente que solía tener un nombre", en referencia a la mujer.

No obstante, su ironía despertó el malestar de cientos de seguidores que manifestaron que la gente transgénero o de género no binario también tienen ciclo menstrual.

Tras la negativa en las redes, la escritora volvió a tuitear y manifestó: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad".

