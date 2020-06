¿Te perdiste el eclipse que asombró al mundo? Así fue el "anillo de fuego"

En esta madrugada, algunos países del mundo se deslumbraron con el tan esperado eclipse solar anular del tipo "anillo de fuego", un evento astronómico que sólo tiene lugar una o dos veces por año.

Astrónomos aficionados tuvieron la suerte de observarlo este domingo, sobre todo en las zonas de África, Asia y norte de Oceanía, donde fue visible con buen tiempo; mientras que en América y el resto de Europa pudieron seguirlo online y en vivo a través de YouTube.

En aquellos lugares donde pudo verse con un telescopio en alguna terraza, como en el centro del continente africano, empezó poco después de la salida del sol atravesando la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y el norte de Etiopía. Luego avanzó hacia Asia y terminará en el océano Pacífico, en el sur de la isla de Guam, a las 9.32 (hora local).

En Argentina, debieron trasnochar o levantarse bien temprano para presenciar el acontecimiento, ya que arrancó a las 2 de la madrugada a verse en vivo.

El eclipse "Anillo de fuego" es un fenómeno que ocurre una o dos veces al año.

Lo que ocurrió este 21 de junio de 2020 es un eclipse anular. Es decir, un eclipse solar en el que la Luna pasa delante del Sol, pero no lo tapa de manera total, por lo que deja ver un anillo brillante alrededor de la Luna dando un espectáculo único, aunque en general sólo se extiende por muy poco tiempo. De ahí de que se lo conozca como "anillo de fuego".

Este fenómeno provoca una reducción de la luminosidad, ya que tiene una luz fría, ideal para hacer fotos y ver la reacción de los animales, que se dan cuenta de que hay un fenómeno extraño. En ese sentido, los pájaros pueden ir a dormir y las vacas volver al establo.

Pero pese a la baja luminosidad, en estos tipos de eclipses, no hay que mirar al Sol sin protección especial para los ojos. Los lentes de sol no bastan, ya que no filtran la radiación ultravioleta y dañar los ojos.

El próximo eclipse anular está previsto el 14 de diciembre.