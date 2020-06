La sobrina de Trump, en sus memorias, habla de su tío como "el hombre más peligroso del mundo"

El lunes, la editorial Simon & Schuster anunció que, el 28 de julio, publicará Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo"), escrito por ella.

El libro llegará a las estanterías apenas unas semanas antes de que comience la Convención Nacional Republicana, en la que su tío aceptará la nominación del partido para competir por ser reelegido en las elecciones de noviembre.

Las memorias revelan, supuestamente, cómo ella le entregó a The New York Times documentos confidenciales que el diario estadounidense usó en una investigación sobre las finanzas personales del presidente.

Según la exclusiva, que fue galardonada con un premio Pulitzer, el presidente estuvo involucrado en esquemas impositivos "fraudulentos" y recibió más de US$400 millones (en dinero de hoy) del imperio inmobiliario de su padre.

Testigo de primera mano

Amazon promociona el libro diciendo que la autora cuenta en él cómo su tío "se convirtió en el hombre que amenaza ahora la salud, la economía, la seguridad y el entramado social del mundo".

"Ella explicará cómo algunos eventos específicos y los patrones familiares crearon al hombre que actualmente ocupa la Oficina Oval, incluyendo la extraña y dañina relación entre Fred Trump y sus dos hijos mayores, Fred Jr. y Donald".

El texto dice que la autora utiliza su conocimiento como "testigo de primera mano en numerosas celebraciones e interacciones familiares". DONALD TRUMP DE NIÑO (IZQUIERDA) JUNTO A SUS HERMANOS

Y añade que, cuando las memorias salgan a la luz, acusarán al presidente de haber "desestimado y haberse burlado" de su padre desde que empezó a sufrir Alzheimer.

Padre alcohólico

Mary Trump, de 55 años, es la hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, quien murió en 1981 a los 42 años.

Fred sufrió de alcoholismo durante gran parte de su vida y su muerte prematura fue causada por un ataque cardíaco vinculado a su relación con la bebida.

El presidente Trump citó los problemas personales de su hermano durante la campaña de su gobierno para lidiar con la adicción a los opioides.

En una entrevista ofrecida el año pasado a The Washington Post, Trump dijo que lamentaba haber presionado a su hermano para que se sumara al negocio inmobiliario de su padre cuando él en realidad perseguía su sueño de convertirse en piloto.

Viejas disputas

Desde que Donald Trump se volvió presidente, Mary Trump ha evitado la atención del público, aunque en el pasado fue crítica con su tío. DONALD TRUMP Y SU PADRE, FRED TRUMP, EN 1988 EN EL PLAZA HOTEL DE NUEVA YORK.

El rencor entre ellos se remonta al menos 20 años atrás, cuando ella y su hermano presentaron una demanda contra su tío y los hermanos de éste.

En 2000, Mary Trump y Fred Trump III presentaron una demanda en la que disputaban la parte que les correspondió del patrimonio del padre de Donald Trump, Fred Trump Sr.

Según ellos, el testamento de 1991 fue hecho en base a "fraude e influencia indebida" por parte de Donald Trump y sus hermanos, en momentos en que el patriarca de la familia sufría de demencia, según el diarioNew York Daily News.

Mary Trump le dijo al tabloide que su tía y tíos "deberían estar avergonzados con ellos mismos" por la batalla legal.

"Dada la familia que es, sería completamente ingenuo decir que la cuestión no tiene nada que ver con el dinero", le dijo al periódico.

Mary Trump y su hermano presentaron otra demanda después de que su seguro médico provisto por la compañía de Trump fuera cancelado, supuestamente como represalia por la primera acción legal.

El caso se cerró con un acuerdo y los detalles nunca fueron revelados, según reportes.

'Coach' personal

Según la revista People, los registros públicos muestran que Mary Lea Trump nació en mayo de 1965 y vive en Long Island, Nueva York.

La revista Forbes informa que se graduó enliteratura inglesa en la Universidad Tufts, en Massachusetts, y obtuvo su maestría en la misma materia en la Universidad Columbia, en Nueva York.

También hizo un doctorado en psicología clínica en la Universidad Adelphi, en Nueva York.

De acuerdo a un perfil en LinkedIn que ahora ha sido borrado, Mary Trump es coach personal certificada. LAS MEMORIAS SACARÁN A RELUCIR DETALLES POCO CONOCIDOS Y NADA AGRADABLES DE LA FAMILIA TRUMP.

En 2012, fundó aparentemente la compañía Trump Coaching Group, con sede en Nueva York.

Su página web dice: "¿Estás deprimido y te sientes sin ánimo? ¿Estás buscando el verdadero significado de tu vida? Si la respuesta es sí, nuestros coach personales pueden sacarte de estas situaciones".

Según tuits atribuidos a ella misma, Mary Trump se sintió desanimada el día de la elección de su tío en 2016.

Un cuenta con su nombre tiene una publicación que dice: "Esta es una de las peores noches de mi vida".

En otro tuit llamaba a la derrotada rival del presidente, Hillary Clinton, "un extraordinario ser humano y funcionaria pública".

La biografía de su cuenta de Twitter contiene el hashtag Black LIves Matter y una bandera del orgullo gay.