Furor por nuevo reto viral: ¿dónde está el gato?

Una joven estadounidense fotografío a su mascota que se escondió en una estantería llena de libros y retó a los usuarios de las redes sociales a encontrarla. De inmediato, los cibernautas se coparon con el desafío y volvieron viral a la divertida publicación.

La autora de la imagen fue Kate Hinds, una editora de planificación de la radio neoyorquina WNYC que publicó la foto de su estandería llena de libros con su gato escondido en el medio de los elementos. "¿Dónde está el gato?", escribió en la publicación, en la que desafió a las personas a encontrar al minino."Encontrarlo puede resultarle más difícil de lo que parece y a buen seguro pondrá a prueba su capacidad visual", agregó en otro comentario.

Luego de recibir cientos de mesajes de usuarios que manifestaron no poder encontrar al gato, la mujer dio la siguiente pista: "Si no ha conseguido dar con el felino, no se preocupe: la patita que lo delata apenas se nota a simple vista, pues el camuflaje es la capacidad innata de los gatos, que saben esconderse cuando lo necesitan".

Después de varias horas y tras recibir quejas de los usuarios, decidió publicar la solución al reto: