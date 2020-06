Viral: El perro "más flojo del mundo" lo volvió a hacer y lo captaron en video

Esta curiosa escena es protagonizada por Sparky, un bull terrier de Brasil que terminó convirtiendo en una celebridad de las redes sociales en tan solo horas.

A diferencia de otros animales, los perros se destacan por su lealtad con sus dueños y también por su gran inteligencia, lo que les permite, entre otras cosas, ser capaces de imitar actitudes y gestos que no forman parte de su naturaleza perruna.



Así lo demuestra un clip de locos que se viralizó rápidamente tras ser publicado en Facebook por el dueño del mismo.



Como todos pueden ver en las imágenes subidas a YouTube también, el perrito se tira al suelo a donde quiera que vaya. Todo para que Silvio Parise Salvan, su dueño, lo arrastre a lo largo de calles y shoppings en Brasil.



Seguramente no es el único con "pachorra", si tu mascota lo hizo alguna vez, también tenés un amigo especial. No lo fuerces, quizás simplemente no quiere hacerlo.