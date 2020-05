Impresionante: Júpiter, Venus y la Luna...¿Formarán una "carita feliz" este 16 de mayo?

Mucha polvareda levantó este anuncio en las redes y en muchos portales de internet en estos últimos días, donde afirman un impresionante fenómeno astral sobre los cielos, aparentemente.



Según un experto, este evento no será posible, y menos en esta fecha. Al parecer, esta creencia comenzó con un tweet emitido por BBC Radio Tees sin verificar la fuente, lo que ocasionó un revuelo de características planetarias.



Para la revista Muy Interesante el astrónomo Óscar Martín presidente de la Asociación de Astronomía Startrials declaró lo siguiente :



"Este año no, y menos en esa fecha", asegura. El motivo es que no será posible una conjunción entre Venus y Júpiter. "En la noche del 16 de mayo, Júpiter será visible en torno a las 2:00 a.m. y a esa hora ya no se ve Venus, que se sale al atardecer".