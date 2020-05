Bolsonaro sigue derrapando: comerá un asado y jugará un partido de fútbol con 30 funcionarios

Brasil vive sus horas más trágicas debido al dramático avance del coronavirus dentro de sus fronteras. A pesar de esto y de desoír las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Jair Bolsonaro reveló que el sábado organizará un asado en el Palacio da Alvorada para los ministros y empleados de la Presidencia de la República.

A pesar de que las recomendaciones indican evitar aglomeraciones, el presidente anunció que “cometería un crimen” para reunir a los invitados. Además, anticipó que del evento participarán 30 personas y que harán un partido de fútbol.

“Estoy cometiendo un crimen. Voy a hacer un asado el sábado aquí en casa. Charlaremos con algunos ministros, algunos empelados que están acá mi lado”, se burló Bolsonaro ante la prensa en la entrada del Palacio de Alvorada, Brasilia.

Además, afirmó que hará una “vaquita” (juntar dinero) para pagar la carne y que no se permitirán bebidas alcohólicas. “Habrá que poner 70 reales. No habrá bebidas alcohólicas, si no, la primera dama pondrá a todos a correr”, bromeó.

Brasil es el epicentro de la pandemia de coronavirus en América Latina y ya tiene más de 135.100 casos y 9.146 muertos, mientras que Bolsonaro recibe fuertes críticas y enfrenta una tormenta política por su gestión de la crisis. Suele participar de marchas multitudinarias sin respetar el aislamiento preventivo, no usa barbijo y varias veces criticó a los gobernadores estaduales por las restricciones que impusieron para contener el avance del virus