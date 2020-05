Le quiso matar al perro y a los gatos a un policía, lo quiso apuñalar, y el agente lo fusiló

Un hombre de 30 años fue masacrado a disparos en Israel tras atacar con un cuchillo a un policía que había concurrido a su domicilio por un llamado de la familia del fallecido, quien amenazó con matar a su perro y a sus gatos.

El tremendo episodio ocurrió cerca de las 14.40 de el pasado jueves cuando la policía de la ciudad de Rosh HaAyin, en Israel, recibió un llamado de una mujer que aseguraba que su hermano, quien sufría trastornos mentales, amenazaba con matar a su perro y sus gatos.

Al arribar a la vivienda, ubicada sobre la calle Maharitz, el efectivo de 28 años intentó calmar la situación con Shiral Habura, de 30 años, pero luego de charlar con él, descartó que se tratara de un hombre violento. No obstante, la hermana de Habura insistió al policía con que su pariente "no estaba bien", contó el padre del fallecido a medios locales.

Shiral Habura, de 30 años.

Cuando Habura vio a su hermana y al agente en medio de la discusión, ingresó a la casa, buscó un cuchillo en la cocina e hirió al policía en la cabeza y la pierna.

De acuerdo al relato del padre del fallecido, el agente salió de la casa para solicitar refuerzos pero su hijo lo persiguió con el cuchillo por la calle y en ese momento, el policía se dio vuelta con el arma reglamentaria en la mano y efectúo diez tiros contra Habura, que quedó tendido en el asfalto.

Así puede verse en las impactantes capturadas por una cámara de vigilancia de la zona. También se observa cómo la hermana corrió detrás de la víctima e intentó protegerlo con su cuerpo; mientras que el agente reemplazaba el cartucho que descargó sobre el cuerpo de Habura, con la intención de seguir disparando.

Habura fue trasladado al hospital de Petah Tikva, donde murió dos horas después a causa de la gravedad de las heridas. Según informaron fuentes policiales de esa localidad, el joven tenía antecedentes criminales.

"Mi esposa llamó durante tres días a una institución psiquiátrica para que lleven a mi hijo y pueda hacer un tratamiento, pero nadie nos daba una respuesta", explicó el padre de Habura, mientras que la madre aseguró que recurrió "varias veces a la policía" porque su hijo no estaba bien. "No me trataron bien, me humillaron y me hicieron llorar. Nuestros sistemas son terribles. A nadie le importa el otro, estoy decepcionada", agregó la mujer.

La escena de los disparos en Rosh HaAyin.