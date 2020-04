¡Bomba! El Pentágono publicó videos de OVNIS de forma oficial: imágenes sorprendentes

El Pentágono publicó oficialmente tres videos cortos que muestran “fenómenos aéreos no identificados” que habían sido lanzados previamente por una compañía privada. Los videos muestran objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente mientras se graban con cámaras infrarrojas.

Dos de los videos contienen reacciones de miembros del servicio que se muestran asombrados ante la rapidez con que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.



La Marina previamente reconoció la veracidad de los videos en septiembre del año pasado. Ahora los están lanzando oficialmente “para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos”, según la portavoz del Pentágono Sue Gough.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

“Estos aviones, los llamaremos aviones, están mostrando características que no están actualmente en el inventario de los Estados Unidos. Ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”, dijo Elizondo sobre los objetos que investigaron. Y asegura que renunció al Departamento de Defensa en 2017 en protesta por el secreto que rodea el programa y la oposición interna a financiarlo.

Algunos miembros del Congreso aún están interesados ​​en el tema, y ​​los senadores recibieron una sesión informativa clasificada de funcionarios de la Marina sobre aviones no identificados el verano pasado.