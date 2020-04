¡Preparate! Hoy podés ver el megaconcierto solidario organizado por Lady Gaga; mirá cómo hacer

Lady Gaga organiza junto a la fundación Global Citizen un festival benéfico por streaming hoy sábado 18 del que participarán Paul McCartney, los Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish, Eddie Vedder (Pearl Jam), Billie Joe Armstrong (Green Day), J Balvin, Chris Martin (Coldplay), Alanis Morissette y Andrea Bocelli, entre otros artistas.

Horario y transmisión en la Argentina

Con presentaciones a cargo de Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel -la flor y nata de los "late shows" estadounidenses-, el festival a distancia se realizará bajo el título One World: Together at Home (Un solo mundo: juntos en casa). Y el asunto arrancó con el pie derecho, porque gracias a las marcas auspiciantes ya lleva recaudados más de 35 millones de dólares .

El especial comenzará a las 21 de la Argentina y será transmitido por varios canales de Estados Unidos y del mundo, además de plataformas como Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL, Twich, Twitter, Yahoo y YouTube. En la Argentina se podrá ver en directo a través de Sony Channel y TNT, y el domingo lo repetirán AXN (a las 19) y Telefe (a la medianoche).

"Mientras celebramos los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud comunitarios, One World: Together at Home pretende servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el COVID-19", dijo Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen. "A través de la música, el entretenimiento y el impacto, este equipo celebrará a aquellos que arriesgan su propia salud para salvaguardar la de los demás".