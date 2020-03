Influencer desafió al coronavirus lamiendo un inodoro público y terminó infectado

View this post on Instagram

Autoridades sanitarias alrededor del mundo han hecho hasta lo imposible por advertir al pu00fablico acerca de las consecuencias del coronavirus y de cu00f3mo evitar contraerlo con una rutina de higiene mu00e1s estricta de lo habitual o estando en aislamiento, en algunos pau00edses. u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Sin embargo, eso pareciu00f3 no importarle al influencer californiano Larz, quien el pasado 20 de marzo compartiu00f3 un video en donde lamiu00f3 un inodoro. Seis du00edas despuu00e9s, ha dado positivo por COVID-19. u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Cru00e9ditosud83dudcf8: Cortesu00eda u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Para mu00e1s informaciu00f3n, ingresa a nuestra pu00e1gina web www.sunoticiero.com u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 #SuNoticiero #Contagiados #Coronavirus #Pandemia #EEUU #Larz #Entretenimiento