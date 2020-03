Escalofriante: la charla de una nena con un fantasma en un cementerio que se hizo viral

Las imágenes recorren las redes sociales como pólvora. Se trata de un video que tiene como protagonista a Layona, una niña de tres años que se encuentra en un cementerio de Virginia, Estados Unidos, y saluda y habla con lo que puede parecer un fantasma.

El video fue difundido en redes sociales en la cuenta de Keyona Walker, quien detalló que acudió al campo santo para saludar a su hermana fallecida que se encontraba enterrada ahí.

Sin embargo, después de unos minutos, la niña comenzó a mirar fijamente una parte del cementerio y, de pronto, comenzó a saludar a la nada, repitiendo varias veces "bye [adiós]". Además, la niña estira el brazo y extiende la mano como si la estrechara con otra persona.

Por su parte, la mujer asegura que no había otra persona en el lugar. "Fui a ver la tumba de mi hermana. Y esto sucedió. Layona habló con alguien que yo no podía ver y se inclinó para darle un beso. Simplemente no puedo creerlo", dijo la madre, aterrada, en Facebook.

(Fuente: Los Andes)