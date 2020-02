¿La tenías así a Mariana Genesio? ¡Decidió sacarse todo!

Mariana Genesio viene de un gran 2019 laboral, con papeles en series tan exitosas como, por ejemplo, El Marginal.

A pesar de ese buen año laboral, aparentemente, por lo que ella misma dice, cayó un poco en su ánimo, y pasó algún mal momento.

Pero renacida, dejando atrás esos malos ratos, lo anunció en las redes acompañando la declaración con impactantes fotos tomando el sol como dios la trajo al mundo.

"Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón. Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo", escribió.

¡Qué así sea, y que así sigas, Mariana!