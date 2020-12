Misterio: Delia Emilia Castillo, Miss Teen Mundo Latina lleva tres días desaparecida

México está en vilo hace días por la desaparición de Delia Emilia Castillo, quien fuera Miss Teen Mundo Latina 2017.

La joven de 17 años desapareció la mañana del 1 de diciembre cuando estaba en un negocio de comida, ubicado en la localidad de San Pedro el Saucito, en el municipio Hermosillo del estado mexicano de Sonora, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de la entidad.

Desde la fiscalía adelantaron que "la adolescente se quedó arriba del automóvil, por lo que luego de 40 minutos se percataron que no estaba en la unidad, la cual no presentó ningún signo de violencia u otro indicio de que la hayan sacado a la fuerza".

"Dos minutos después salió caminando por su propia voluntad rumbo al Poniente, rumbo a la Carretera Internacional, a la acera sur rumbo a San Pedro, donde se perdió de vista por las cámaras del C5i", agregaron.

ud83dudd34 Se activa #AlertaAmber #Sonora#HermosilloAgradecemos todo su apoyo y difusiu00f3n ud83dude4fud83cudffb Posted by FGJE Sonora on Thursday, December 3, 2020

Las mismas fuentes aseguraron que "se habría registrado su ingreso a EEUU a las 5.10 del 2 de diciembre, por el puesto fronterizo de Nogales, Arizona, ubicado a poco más de tres horas del lugar de la desaparición.

Según publicó el diario El Imparcial, en una de las redes sociales de Castillo apareció un mensaje, que fue borrado posteriormente, que decía: "Quiero que todos sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro".

Las autoridades no pueden confirmar ninguna hipótesis y declararon que temen por la vida de la adolescente.