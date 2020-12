Video viral: el increíble baile de unos robots que sorprende al mundo

Lo que antes solo se podía ver a través de pelis de ciencia ficción está cada vez más cerca de convertirse en una realidad que deslumbra y también genera cierto temor.

Y gran culpa en todo esto tiene Boston Dynamics​, una empresa que ha desarrollado unos robots humanoides que se han convertido en toda una sensación.

Los dueños de esta mencionada firma quisieron mostrar la cara más amable de sus ejemplares para alejarse del imaginario colectivo que piensa que los robots someterán a la humanidad o que tendrán conductas violentas a lo ‘Black Mirror’.

El equipo de la compañía de robótica felicitó a sus seguidores por el Año Nuevo con un divertido video donde varios de sus robots bailan juntos al ritmo de la canción "Do you love me" de The Countours. Por ahora no son los amos del mundo, pero los reyes de la pista de baile sí.

Boston Dynamics​ es una empresa de ingeniería y robótica que se especializa en la construcción de robots. En diciembre de 2013 fue comprada por Google.​​​​​ En 2017 fue comprada por la empresa japonesa SoftBank y recientemente la empresa fue vendida a Hyundai

En esta clase magistral de movimientos se puede ver como el modelo humanoide Atlas se junta con otro de su mismo tipo para acabar completando la fiesta con Spot, el robot amarillo inspirado en un perro.

El humanoide Atltas marca el ritmo. Foto: Reuters.

Su fluidez dejó sorprendida a mucha gente y el video es de lo más comentado en redes sociales, donde se mezcla la admiración con el miedo.